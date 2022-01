Las noticias de abril. Mi balance del 2021 quinta parte

En este repaso del 2021 vemos que el mes de abril fue bastante más tranquilo que el de marzo.

Un caso que tuvo en vilo mucho tiempo a los desarrolladores fue la demanda de Oracle contra Google por el uso de las interfaces de programación de aplicaciones de Java. Como si fuera una serie de abogados, todo comenzó con un juez de primera instancia determinando el árbol de nombres que forma la API es parte de la estructura del comando. La ley de derechos de autor determina que ese conjunto de comandos no está sujeto a derechos de autor, ya que la duplicación de la estructura del comando es una condición para la compatibilidad y portabilidad.

Ante la apelación de Oracle, la Corte Federal de Apelaciones opinó lo contrario determinando que si constituye propiedad intelectual.

La estrategia de Google fue reconocer que las API si tienen propiedad intelectual, pero, la reimplementación en Android constituye un uso justo.

Es interesante el argumento del tribunal para rechazar las afirmaciones de Google: Los jueces sostuvieron que Google desarrolló Android para obtener ingresos mediante el control sobre los servicios relacionados y la publicidad. Al mismo tiempo, Google retiene el control sobre los usuarios a través de una API propietaria para interactuar con sus servicios, cuyo uso está prohibido para crear análogos funcionales,

Llegamos de esta forma a la Corte Suprema quien decidió a favor de Google señalando que el objetivo de Google era crear un sistema diferente centrado en resolver problemas para un entorno informático diferente y el desarrollo de la plataforma Android ayudó a realizar y popularizar este objetivo.

La revista Forbes dio a conocer su lista de 500 personas más ricas del mundo. En ella los 20 millonarios

del mundo de la tecnología más ricos suman 1,2 billones de dólares. Estro representa casi el 50% del patrimonio neto total de todos los multimillonarios de su industria. Y una mirada a los 20 más ricos de la lista general establece que los ejecutivos de la industria ocupan ocho de los 20 lugares en la lista de personas más ricas del mundo, incluidos 6 puestos entre los primeros diez.

El dato anecdótico es que la ex esposa de Jeff Bezos logra ingresar a la lista gracias a la indemnización que recibió por el divorcio. Lo que no impide que el exmarido siga encabezando la lista.

Era inevitable que Richard Stallman y la Free Software Foundation salieran a hablar para responder al boicot organizado por algunas organizaciones. El fundador de la Free Software Foundation dijo:

Desde mi adolescencia, sentía como si hubiera una cortina de película que me separaba de otras personas de mi edad. Entendía las palabras de sus conversaciones, pero no podía comprender por qué decían lo que decían. Mucho más tarde me di cuenta de que no entendía las sutiles señales a las que respondían otras personas.

Más adelante, descubrí que algunas personas tenían reacciones negativas a mi comportamiento, que yo ni siquiera conocía. Al ser directo y honesto con mis pensamientos, a veces incomodaba o incluso ofendía a los demás, especialmente a las mujeres. Esto no era una elección: no entendía el problema lo suficiente como para saber qué opciones había.