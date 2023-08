Garuda Linux, la joven distribución basada en Arch que tan buenos comentarios recibe de la comunidad, es diferente. Igual, pero diferente. Es otra opción para usar Linux, pero su diseño, rendimiento y todo tipo de herramientas propias son como una bocanada de aire fresco. Que sea diferente pero igual significa que, aunque haya cosas que se sientan nuevas, en realidad todo lo que usa es algo conocido para el que haya usado Linux durante algún tiempo.

Entre el software conocido que podemos usar tenemos las diferentes tiendas de software. Cualquier distro puede instalar cualquier software center, pero unos van mejor y otros peor, dependiendo de la base y el entorno gráfico. Hoy vamos a explicar cuáles son las mejores tiendas de software que se pueden usar en Garuda Linux, aunque es probable que alguno de vosotros tenga una opinión muy distinta a la mía.

Garuda Linux ofrece tiendas de software desde su asistente (Setup Assistant)

Como ya hemos explicado durante la última semana aquí en LXA, Garuda Linux tiene un asistente que nos ofrece software importante para instalar. En la pestaña «Software centers» hay una selección de lo más recomendado, pero sin ningún orden de importancia. De la lista que muestra la captura anterior, yo eliminaría algunas opciones por no ser tiendas de software y ni siquiera gestores de paquetes, como AppImage Launcher o GNOME Firmware. El primero es un programa para integrar y ejecutar AppImages, y el segundo para gestionar el firmware de nuestro equipo. De todo lo demás, yo me quedaría, o mejor dicho, hablaré de cuatro opciones, una compuesta:

GNOME Software

GNOME Software, o sencillamente Software, es la tienda de software oficial de GNOME. Muchas distribuciones que usan GNOME la tienen instalada por defecto, e incluso Ubuntu usa un fork de la misma. La normal, la no modificada, es compatible con paquetes nativos de la distribución, flatpak y snap, siempre y cuando se instalen los paquetes necesarios, y es una buena opción y fiable.

Sólo hay que tener en cuenta una cosa: Garuda Linux usa KDE como entorno gráfico, y es probable que al instalar GNOME Software se instalen dependencias que no se van a usar con otro software.

Discover

Cuando he dicho que iba a hablar de tres opciones era porque no de todas iba a hablar del todo bien. Discover es la tienda de software de KDE, y por algún motivo siempre se me ha hecho extraño usarla. Cuando he usado Kubuntu o KDE neon sí he dejado la tienda por defecto, en parte porque el software de KDE le sienta muy bien a KDE, pero hay parte de la comunidad que, como quien dice, no la quieren tocar «ni con un palo».

A diferencia GNOME Software, si se usa Discover no hay que preocuparse por instalar dependencias que no se van a usar, ya que estaremos instalando en KDE la tienda de software de proyecto. Al final, creo que entre GNOME Software y Discover es más una cuestión de gustos que cualquier otra cosa.

Bauh

En el titular podemos leer «para no perderte nada», y si es eso lo que se busca, la mejor opción es Bauh. Está escrita en Qt y nos permite, además de instalar paquetes nativos, los flatpak y snap, si se activa el soporte, «instalar» AppImages y aplicaciones web. Si he usado las comillas es porque las AppImages no se instalan, como mucho se integran, y un poco lo mismo para las aplicaciones web.

Haciendo clic en la hamburguesa vemos esas dos opciones. La de las AppImage nos mostrará una ventana con las opciones de integración. Cuando aceptemos, creará un acceso directo en el menú de inicio y la aplicación estará perfectamente integrada. Si lo que queremos es instalar una aplicación web, sólo tenemos que poner una URL, indicarle algunos parámetros, como si se permite el uso de DRM, y darle a crear. Nos instala la app con Electron.

Octopi, Pamac y el terminal, el combo perfecto para Garuda Linux

Para mí, lo más recomendado es usar este combo, o incluso prescindir de Octopi. Lo que viene instalado por defecto es Octopi, que más que una tienda de software es un gestor de paquetes, y se puede trabajar perfectamente con él y actualizando/instalando con el terminal o las herramientas nativas. Pero ni desde el terminal ni con Octopi se van a ver ni aplicaciones destacadas ni capturas.

Como usuario de Manjaro el, mmm 80% del tiempo, al que esté buscando la mejor tienda de software para Garuda Linux le recomendaría usar Pamac. Motivos hay muchos, pero ahora mismo me vienen a la cabeza esas veces que la herramienta nativa del asistente me han dado error al actualizar y Pamac me ha instalado hasta 5GB sin problemas. Además, justamente Garuda no soporta de entrada AUR, sino el Chaotic-AUR de Dr460nf1r3, y activar el soporte en Pamac es tan sencillo como ir a sus ajustes y hacer clic en un interruptor. Pamac también soporta paquetes flatpak y snap, y la interfaz gráfica es sencilla pero efectiva

Está claro que cada uno puede tener sus preferencias, y es probable que muchos prefieran las herramientas nativas de Garuda o tirar de terminal. Lo cierto es que eso sería lo que yo recomendaría usar si nunca hubiera visto problemas que me han impedido instalar una actualización algo grande. Así que lo que haré será justamente eso, recomendar primero las herramientas nativas (terminal y Octopi) y, si se echa en falta algo, Pamac.