No sé cuando empezaron los bloqueos de las operadoras para evitar que usáramos ciertos servicios que ellos consideraran ilegales. Uno de los más conocidos es el de The Pirate Bay, un buscador de torrents que por lo menos a mí y ahora sí me funciona desde España, pero no siempre ha sido así. De hecho, si me funciona es justamente porque estoy usando un DNS diferente en mi navegador web. Aquí os vamos a hablar de varias herramientas para evitar los bloqueos de este tipo desde Linux.

Evitar algunos bloqueos es más sencillo que otros. Por ejemplo, si lo que queremos es entrar a una página web que nuestra operadora tiene bloqueada, es suficiente con instalar una extensión en el navegador. Pero ¿qué pasa si es una aplicación la que no puede conectarse? Kodi tiene disponibles muchos complementos, y no se puede añadir un bypass de este tipo en el reproductor; hay que añadirlo a todo el sistema operativo.

Qué hacen las operadoras y por qué evitar los bloqueos que imponen

Para que podamos visitar una página web o usar un protocolo, nuestro equipo hace una «llamada» a su ISP – la operadora, básicamente – y éste nos devuelve un número que es en donde terminamos. Cuando, por el motivo que sea, la operadora no quiere que usemos ese servicio, al realizar la llamada no nos devuelve nada y no podemos continuar.

Entre las soluciones tenemos al menos dos: usar un DNS diferente o una VPN. En el primer caso, la teoría dice que llamaremos a otro proveedor para que nos dé el número final, y en el segundo es como si estuviéramos navegando desde otro país. Dependiendo de lo que necesitemos, usaremos uno u otro. Por poner un par de ejemplos, si queremos visitar el mencionado The Pirate Bay es suficiente con un DNS que lo permita, mientras que para poder ver la televisión de otro país desde fuera tenemos que usar una VPN soportada.

Herramientas para evitar los bloqueos

Hay muchas, pero aquí vamos a hablar de tres, o tres tipos:

VPN en el navegador

Una VPN en el navegador nos permitirá visitar páginas web que no podríamos visitar sin ellas. Los hay gratuitos, aunque hay que dejar bien claro que éstos no se consideran seguros. Yo uso Touch VPN cuando no puedo entrar a una web. Está disponible al menos para Chrome/Chromium y Firefox.

El uso de estas VPNs es sencillo: suelen tener un botón para activarlas, y en ocasiones nos dejan elegir un país de una lista reducida que se puede ampliar si pagamos.

VPN en el sistema operativo: ProtonVPN

Otra opción es usar una VPN en todo el sistema operativo. Hay muchas pero, de las que yo he probado, ProtonVPN es lo que mejor resultados me ha dado. Está disponible en Flathub, por lo que se puede instalar en cualquier distribución Linux si se le activa el soporte. En este enlace hay más información y también está disponible en AUR para distros con base Arch en el paquete protonvpn-gui .

Para usar ProtonVPN antes hay que registrarse. Posteriormente se lanza la aplicación, que tiene interfaz de usuario, y le damos a conectar. Tan sencillo como eso. Lo malo es que hay versiones que no dejan elegir ubicación y nos tendremos que conformar con la conexión que realice, casi siempre suficiente para evitar los bloqueos. Actualmente, aunque esto podría cambiar, la versión para Linus nos ofrece 3 servidores gratuitos.

1.1.1.1 de Cloudflare

Como la VPN en el navegador, también se puede usar un DNS como 1.1.1.1 en éste. El cómo dependerá del mismo. En los que tienen base Chromium se puede configurar en el apartado chrome://settings/security , y en Firefox desde el apartado «Activar DNS sobre HTTPS usando:» que está dentro de «Privacidad & seguridad». También suele haber otros como el 8.8.8.8 de Google, pero no es mi preferencia.

También se puede usar en todo el sistema operativo, pero lo malo de esta opción es que no está muy bien soportada. Aquí hay información sobre cómo hacerlo en GNOME y KDE, pero a mí no me funciona. Hasta hace poco se podían descargar también paquetes Debian, Red Hat y derivados, pero ahora sólo aportan información… que a mí no me ha funcionado en ninguna máquina virtual.

Lo que sí funciona es el paquete cloudflare-warp-bin de AUR, pero siguiendo estos pasos:

El paquete instala un servicio y hay que activarlo abriendo un terminal y escribiendo este comando.

sudo systemctl enable --now warp-svc.service

Posteriormente, escribiremos esto otro:

warp-cli registration new

Por último, para iniciarlo escribiremos:

warp-cli connect

El servicio estará siempre activo a no ser que escribamos warp-cli disconnect , y para eliminar el registro creado warp-cli registration delete .

Algo que use la red Tor para evitar los bloqueos

A mí no me gusta mucho porque es de lo más lento y la experiencia no es la más fiel, pero puede servir. Tor Browser hace uso de diferentes herramientas para enmascararnos, y entre ellas tiene VPNs. A mí el navegador tampoco me gusta demasiado, y de ser esta la elección recomiendo usar Tor desde Brave.

Conclusión

Evitar los bloqueos nos permite decidir qué uso hacer de Internet, y es algo que merece la pena. Cada uno que haga lo que crea conveniente sin que se lo impongan.