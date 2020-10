Aunque no está diseñada específicamente para ello, las últimas versiones de la Raspberry Pi se pueden usar casi como un ordenador de escritorio. Lógicamente, tienen sus limitaciones, pero cada vez son más las distribuciones que se pueden instalar en ellas y cada vez son más compatibles con todo tipo de software. Teniendo una, llega a sorprender lo que se puede hacer con ella pagando poco más de 100€ si elegimos un pack con caja con ventilador incluido.

Y es que hace poco me han preguntado por un ordenador que pudieran usar para cosas básicas, pero con un presupuesto máximo de 150€. Yo le hablé de la Raspberry Pi y le pasé un enlace a Amazon, pero avisándole de que tendría que montar ella todo lo necesario y, si no le gusta el sistema operativo que incluye ese pack, aprender a instalarle otro. Y es que en este artículo os voy a numerar cuáles son para mí las mejores distribuciones Linux que se le pueden instalar a la famosa placa de la frambuesa.

Raspberry Pi OS

Bueno. No quisiera que este artículo fuera 100% subjetivo, por lo que voy a empezar mencionando al sistema operativo oficial que ofrece Raspberry Pi, lo que no significa que sea el que más me gusta. Anteriormente conocido como Raspbian, Raspberry Pi OS está basado en Debian y usa un entorno gráfico propio basado en LXDE. En teoría, es de lo que mejor debería funcionar, pero personalmente nunca me gustó. Yo soy un usuario que quiere que las cosas sean más fáciles de configurar, y la propuesta de la compañía no lo es. Usando repositorios de Debian, se puede instalar prácticamente cualquier software que sea compatible con ARM, como Kodi, Chromium o Firefox. Lo malo es que las versiones no son las más actualizadas.

RaspberryPi OS.

Ubuntu

Ubuntu MATE

Hasta su paso a Unity, Ubuntu usaba GNOME 2.x. El entorno gráfico era muy diferente, con su barra superior e inferior, sus tres paneles y su imagen un poco anticuada, pero era muy fácil realizar todo tipo de modificaciones. Cuando Canonical decidió pasarse a Unity, Martin Wimpress decidió lanzar una versión con un entorno gráfico que en aquel momento había pasado a llamarse MATE, por lo que llamó a su sistema operativo Ubuntu MATE. Desde sus inicios tiene disponible una versión para Raspberry Pi y es una buena opción para los usuarios de Ubuntu.

Ubuntu MATE.

Ubuntu Unity

No es una de las mejores opciones de la actualidad, pero probablemente lo sea en unos meses. Sus desarrolladores pretenden convertirse en sabor oficial de la familia de Canonical y ya han lanzado una Alfa cuyo resultado podéis ver en el vídeo anterior. El rendimiento parece ser bueno y la imagen dista mucho del Unity que se usó hasta Ubuntu 17.10. Por ejemplo, las ventanas y algunos iconos parecen sacados del entorno gráfico Budgie. Pero lo más importante es que es un Ubuntu que no se sale mucho de lo que espera Canonical.

Más información sobre Ubuntu Unity Alfa.

RaspAnd, Android-x86 en tu Raspberry Pi

Arne Exton se caracteriza por desarrollar sistemas operativos llamativos. Uno de ellos es RaspAnd, cuyo nombre proviene de Raspberry + Android. Básicamente, es como un Android-x86 que se puede ejecutar en una Raspberry Pi, y puede ser una buena idea si lo que queremos es ejecutar Android en cualquier pantalla. Personalmente, diría que es mejor opción que otras que instalan Android TV en la placa, ya que, interfaz aparte, es más fácil de instalar e incluso tenemos más apps disponibles.

RaspAnd (10).

Kali Linux

Kali Linux es la distribución que desarrolla Offensive Security como una de «hacking ético», lo que significa que está diseñada para comprobar la seguridad de nuestros dispositivos. Está basada en Ubuntu y tiene muchas herramientas para atacar todo tipo de sistemas para comprobar su seguridad. Lógicamente, también podemos usar su tienda de aplicaciones para instalar más software, como GIMP o Kodi.

Kali Linux.

Manjaro ARM

He dejado para el final la mejor opción para mí. Manjaro está basado en Arch Linux, lo que le hace ser un sistema robusto y más ligero que otras muchas distribuciones. A diferencia del Arch original, es mucho más sencillo gestionarlo, en parte gracias a su app con GUI para gestionar Pacman, es decir, su Pamac. En los repositorios oficiales encontramos todo tipo de software que se actualiza muy pronto, a lo que además le podemos añadir el software de Flathub, Snapcraft o AUR.

Manjaro.

Otras distribuciones para Raspberry Pi

Lo de antes es lo que para mí sería el mejor Top 5 (6 si contamos Ubuntu Unity), pero también hay opciones a las que se les puede echar un ojo haciendo una búsqueda en este blog como Chromium OS, Endless OS, iRaspbian o Raspbian X, RaspEx y otras como las que ofrecen en la herramienta oficial NOOBS, como LibreELEC. ¿Cuál es el sistema que prefieres usar en tu Raspberry Pi?