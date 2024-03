Cuando llegó y empezó a coger cierta fama, ChatGPT cambió las reglas del juego. Un pequeño detalle que demuestra esto es que mis compañeros y yo tenemos que marcar una caja de verificación en WordPress en la que declaramos que no hemos usado inteligencias artificiales para generar el contenido que publicamos. Usar el chatbot de OpenAI viene bien en algunos casos, pero siempre puede ser buena idea buscar una segunda opinión u otro punto de vista.

Yo tengo a ChatGPT en un panel de Vivaldi y lo uso, sobre todo, para encontrar respuestas a consultas que no tienen vuelta de hoja, que pueden estar ya en una base de datos. Aunque reconozco que, debido al tema de las alucinaciones, no me fío completamente de lo que me dice. Aún hago búsquedas en Google y uso alternativas, y aquí vamos a hablar de varias de ellas. ¿Cuáles son las mejores?

Antes de empezar con la lista, quisiera hacer hincapié en lo mismo que sus respectivos desarrolladores avisan cuando entramos a chatear con cualquiera de ellos: la información que proporcionan puede ser incorrecta y hay que contrastarla. En la lista hay inteligencias artificiales, y las alucinaciones o imprecisiones que puedan tener es algo que yo pueda controlar. En algunos casos, como el de la IA de personajes, pueden llegar a inventarse las respuestas por completo, por lo que ojo con esto.

Explicado esto, vamos con la lista de mejoras alternativas a ChatGPT (aunque algunas tienen la misma base).

Gemini, el chatbot de Google es el principal competidor

Empezamos la lista con Gemini, antes Bard. Es la propuesta de Google, y como cualquier chat de inteligencia artificial tiene sus luces y sus sombras. Si empiezo con Gemini es por quién está detrás, y porque no tiene nada que ver con OpenAI. Y es que varias de las alternativas que trataremos aquí serán otros medios para acceder a ChatGPT.

Entre sus funciones, tiene acceso a Internet, se puede introducir texto con la voz, puede mostrar fotos de las búsquedas web y se pueden añadir extensiones. Otro motivo que hacer que haya que tener a Gemini en cuenta es que es más que probable que evolucione a un ritmo alto. Es lo que tiene ser de Google.

Copilot, ChatGPT-4 gratis, imágenes e incluso música

Como habíamos mencionado, varias de las opciones que trataremos aquí usan o dependen de ChatGPT, pero no se accede a él de igual manera. Copilot es la IA de Microsoft que ahora pretende ponerla hasta en la sopa, y nos permite usar GPT-4 sin tener que pagar el Plus.

¿Y qué puede hacer? Cuenta con muchos bots de inteligencia artificial, por poner algún ejemplo, Suno, que es una IA que puede crear canciones a través de lo que le pedimos. Aquí se puede ver (a mí ahora no me deja escuchar, no sé por qué) la letra de una canción sobre espaguetis navideños que usé para felicitar las pasadas navidades. También podemos generar imágenes como la de Mario en los juzgados.

En cuanto a los bots o GPO disponibles, están en el apartado «Complementos», y permite tener activados hasta 3; si queremos usar un cuarto, no es posible sin desactivar alguno.

Copilot también tiene acceso a Internet, y eso nos permite hacer consultas actuales. Recordamos que GPT-3.5 trabaja con información de bases de datos, y suele ir por detrás el el tiempo. Que una herramienta de este tipo tenga acceso a Internet nos permite hacer consultas del presente, y nos responderá en base a lo que haya publicado.

Perplexity y You, ChatGPT y algo más

Otras dos opciones similares son las de Perplexity y You. Ambos pueden usarse sin cuenta, pero la experiencia mejora si nos registramos. Los dos tienen acceso a Internet, y pueden dar respuestas actuales, aunque también ser imprecisos. La base de ambas opciones es ChatGPT, pero usan también su propio GPO para mejorar la experiencia de usuario desde su propia filosofía.

AnonChatGPT, ChatGPT sin cuenta, anónimo

AnonChatGPT es sencillamente eso, y poco se puede decir de él además de que es como usar ChatGPT sin cuenta. Eso, y que se actualiza un poco más tarde que el ChatGPT oficial. Pero si lo que se busca es chatear con el famoso chatbot sin usar cuenta, esta puede ser una de las mejores opciones. No es la más bonita, pero sirve.

Copy.ai, lo mejor para resumir textos

Copy.ai es un bot especializado en resumir textos e incluye otras herramientas para escribir. Soporta diferentes idiomas, y puede venir bien, por ejemplo, para evitar tener que leer una información larga o realizar un resumen de textos como las normas de uso de algún centro, para que sea más fácil de leer para los usuarios del mismo.

Entre sus funciones, permite que le añadamos directamente una dirección URL, y podría servir para meterle el enlace a este artículo y, aunque yo he intentado no extenderme, tenerlo aún más resumido.

character.ai, chatea con diferentes personajes

character.ai, actualmente en fase beta, nos permite hablar con diferentes personajes. Puede servir más que nada como diversión, o si lo que queremos es un tipo de perfil determinado. Requiere registro y los usuarios gratuitos pueden experimentar bajones de velocidad en las respuestas si hay muchos conectados. Hay que tener cuidado porque algunos personajes se inventan las respuestas siguiendo un rol.

Chatsonic, el mejor compañero para los escritores

Chatsonic es una inteligencia artificial que destaca por la creación de contenido. Si nos lo permitieran y así lo decidiéramos, podríamos usarlo para maquillar los textos de los artículos de este y otros blogs, de manera que serían más agradables de leer para los que prefieren o priorizan una buena lectura.

Otros que probar

Nosotros vamos a dejar la lista buena aquí, pero hay otras opciones que podrían interesar. Por ejemplo, iAsk.AI, un buscador movido por inteligencia artificial que hemos decidido dejar fuera de la lista anterior porque hemos realizado algunas consultas y nos ha respondido… menos bien. Por otra parte, phind es una IA diseñada para ayudarnos en el código, y va bastante bien, pero no mejora – o no nos lo parece – a ChatGPT.

¿Conocéis alguna alternativa que quedaría bien aquí?