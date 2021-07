Las mascotas del software libre. Una pequeña lista

En el artículo anterior había dicho que Tux no fue la primera mascota inspirada en animales reales del mundo de software libre. Ese honor le corresponde a la cabeza de Ñu del proyecto GNU.

Las mascotas del software libre. El antílope que empezó todo

En este caso no hay ninguna historia real o imaginaria. sólo se trata de la similitud fonética entre el nombre del animal y la sigla del proyecto.

El Ñu es el nombre popular de una especie de antílope africano mientras que GNU es un acrónimo recursivo para GNU no es Unix.

La cabeza de Ñu representa sabiduría capacidad de comunicación y energía que son las características del proyecto

En la página oficial se describe al logo como:

Una bonita cabeza de new con la típica barba y los cuernos retorcidos qué le dan un aire elegante. Parece sonreír satisfecho con la labor realizada hasta el momento. pero, mantiene la vista fija la distancia.

La versión original de 1996 tuvo dos rediseños

Firefox

Probablemente mi afirmación del artículo anterior de que Tux es la mascota más popular del código abierto sea falsa. Dado que Firefox es mucho más popular. aunque ahora no sea tan usado como antaño, es probable que ese honor le corresponda al panda que se auto percibe como zorro.

Originalmente el proyecto de navegador que sucedería a Netscape se llamaba Fénix. Este parece ser un nombre muy popular en el mundo de la tecnología ya que la Fundación Apache tiene un proyecto del mismo nombre y en su momento el navegador debió cambiar su denominación para no confundirse con un software existente.

Coincidiendo con el nombre original, el logo era un pájaro saliendo del fuego.

La primera alternativa con la que jugaron los desarrolladores fue Firebird (pájaro de fuego), esto les permitía seguir utilizando a la mascota original, un pájaro rojo estilizado y con cara de amistoso que parecía salir de las llamas.

Finalmente, al elegir el nombre de Firefox optaron por usar al animal que llevaba ese nombre en inglés. Se trata de un mamífero carnívoro que actualmente vive (en peligro de extinción en el Himalaya, sur de China, India y Bután.

La idea de Phoenix (Fénix) como nombre de un proyecto fue tomada por un motor de base de datos apoyado por la Fundación Apache. Su mascota es un pájaro de perfil con la cola en llamas.

Python

Reconozco que incluir a Python en esta enumeración es un poco forzado ya que las serpientes del logo ni siquiera pueden calificarse de caricatura. A Guido Van Rossum, el creador del lenguaje, le gustaba el grupo cómico británico Monty Python y por eso lo bautizó con ese nombre. Lo de los ofidios es porque python es pitón en inglés.

Las pitones son serpientes no venenosas que matan a su presa por constriccion.

Como dato útil se puede agregar que la Python Software Foundation anima a incluir el logo en todo proyecto que utilice ese lenguaje de programación.

PHP

No sé si un elefante hubiera sido mi primera elección para un lenguaje de script del lado del servidor usado en diseño web. No sugiere precisamente rapidez ni liviandad, pero parece que no soy el único que no puede resistirse a los juegos de palabras. elePHPant, no solo sigue entre nosotros, además tiene su propia línea de peluches y, según una advertencia en la página oficial del proyecto, también hay falsificaciones.

Pidgin

Pidgin es un programa de chat que permite iniciar sesión en cuentas en múltiples redes de chat simultáneamente. Su logo es una paloma púrpura. Aunque no pude encontrar una explicación, supongo que hace referencia a las palomas mensajeras.

Docker

A esta altura de la recopilación se hace evidente que. salvo la cabeza de Ñu, los animales elegidos para los logos de los proyectos no tratan de transmitir nada. Son elegidos en función del nombre.

Este es sin dudas el caso de Moby Dock, una ballena de dibujo animado que transporta contenedores de mercadería en su espalda. Fue la elección elegida para la que hoy es la plataforma de gestión de contenedores más popular.

Por supuesto que esta lista no está completa, falta el Gecko de SUSE Linux, el delfín de MySQL y tras muchas de la que no faltará oportunidad de hablar.