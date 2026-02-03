Las llamadas de WhatsApp llegan a la web, actualmente en beta. Una cosa menos que envidiar a Windows y macOS

  • WhatsApp Web ya es compatible con las llamadas.
  • De momento, sólo en la versión beta.
  • Su funcionamiento aún debe mejorar mucho.
Llamadas en WhatsApp Web

Las llamadas de WhatsApp ya están disponibles en la versión web. Para ser fieles a la verdad, y como explicaremos más adelante, ya han aparecido en la versión beta, y se puede llamar y videollamar. Lo que se ve es algo como lo de la captura de cabecera: en la parte derecha de la ventana, a la izquierda de las opciones y la búsqueda, hay un nuevo botón que pone «Llamar».

Una vez pulsado el botón, podemos elegir llamada de voz o llamada de vídeo. Si elegimos voz, podemos apagar el micro, y si elegimos vídeo tenemos opción de apagar la cámara y el micrófono. Ahora bien, hay que tener en cuenta que para que pueda funcionar, el navegador debe permitir que WhatsApp Web tenga acceso a esos componentes de hardware. Cuando se intente hacer una llamada, el navegador debe consultar, y por lo general, una vez aceptados los permisos, ya se permitirá siempre.

Cómo probar la beta de WhatsApp Web

A diferencia de la versión móvil que tiene plazas limitadas, la versión web no tiene esta limitación. Para poder probar WhatsApp Web Beta sólo hay que ir a la rueda dentada de bajo a la izquierda/Ayuda y comentarios y marcar la opción «Unirse a la versión beta».

Participar en la bea de WA

Las llamadas aparecerán en los chats normales (con una persona). Por lo menos de momento no es posible en chats grupales. Si tras unirse a la beta y entrar en un chat con otra persona no se ve el botón de «Llamar», se puede pulsar Ctrl+F5 para refrescar la ventana. Eso debería ser suficiente para que aparezca la opción.

Necesita mejorar

La función acaba de salir del horno y necesita mejorar. Por lo menos en mis pruebas, las llamadas de voz funcionan decentemente, pero yo no he sido capaz de ver a nadie y nadie ha sido capaz de verme a mí. Todo indica que está en un punto muy inmaduro y que mejorará con el tiempo. Pero algo es algo.

Con esto ya tenemos una cosa menos que envidiar a los usuarios de Windows, y más sabiendo que lo que tienen nuestros amigos de las ventanas no es mucho mejor que usarlo en el navegador. De hecho, se dice que es incluso peor.