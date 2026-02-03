Las llamadas de WhatsApp ya están disponibles en la versión web. Para ser fieles a la verdad, y como explicaremos más adelante, ya han aparecido en la versión beta, y se puede llamar y videollamar. Lo que se ve es algo como lo de la captura de cabecera: en la parte derecha de la ventana, a la izquierda de las opciones y la búsqueda, hay un nuevo botón que pone «Llamar».

Una vez pulsado el botón, podemos elegir llamada de voz o llamada de vídeo. Si elegimos voz, podemos apagar el micro, y si elegimos vídeo tenemos opción de apagar la cámara y el micrófono. Ahora bien, hay que tener en cuenta que para que pueda funcionar, el navegador debe permitir que WhatsApp Web tenga acceso a esos componentes de hardware. Cuando se intente hacer una llamada, el navegador debe consultar, y por lo general, una vez aceptados los permisos, ya se permitirá siempre.

Cómo probar la beta de WhatsApp Web

A diferencia de la versión móvil que tiene plazas limitadas, la versión web no tiene esta limitación. Para poder probar WhatsApp Web Beta sólo hay que ir a la rueda dentada de bajo a la izquierda/Ayuda y comentarios y marcar la opción «Unirse a la versión beta».

Las llamadas aparecerán en los chats normales (con una persona). Por lo menos de momento no es posible en chats grupales. Si tras unirse a la beta y entrar en un chat con otra persona no se ve el botón de «Llamar», se puede pulsar Ctrl+F5 para refrescar la ventana. Eso debería ser suficiente para que aparezca la opción.

Necesita mejorar

La función acaba de salir del horno y necesita mejorar. Por lo menos en mis pruebas, las llamadas de voz funcionan decentemente, pero yo no he sido capaz de ver a nadie y nadie ha sido capaz de verme a mí. Todo indica que está en un punto muy inmaduro y que mejorará con el tiempo. Pero algo es algo.

Con esto ya tenemos una cosa menos que envidiar a los usuarios de Windows, y más sabiendo que lo que tienen nuestros amigos de las ventanas no es mucho mejor que usarlo en el navegador. De hecho, se dice que es incluso peor.