Las distribuciones GNU/Linux más seguras de 2018

En los tiempos que corren es bueno tener todos los escudos posibles y más para proteger nuestros equipos. Muchos creen que Linux es 100% y eso no es verdad, de hecho, ningún sistema operativo o software de cualquier tipo es 100% seguro. Tampoco el hardware se escapa de vulnerabilidades como hemos visto con los últimos escándalos de Spectre y Meltdown, pero hay algo que podemos hacer y es al menos contar con un SO seguro como base.

Aunque los sistemas tipo Unix no son 100% seguros, sí que son más seguros por lo general que Microsoft Windows, además de ser de código abierto y poder someter a su código fuente a un escrutinio en busca de vulnerabilidades, backdoors intencionadas o no, etc. Y si quieres saber cuáles son las distros más seguras que hemos listado para este año que termina, 2018, te animo a que sigas leyendo nuestro post:

QUBES OS : es un viejo conocido de LxA, ya que no es la primera vez que hablamos de ella en este blog. Este sistema operativo, como ya contamos, cuenta con dos máquinas virtuales o entornos virtualizados para crear un aislamiento muy seguro, separando procesos. Para ello hace uso del famoso hypervisor Xen. Seguramente os suene esto de otra vieja conocida, Whonix… El propio Eduard Snowden ha hablado bastante positivamente de esta distro. ¡Anímate a probarla! Web oficial.

TAILS OS : también otra de la que hemos hablado bastante en nuestro blog y también relacionada con Edward Snowden. En este caso, más que a la seguridad en sí, esta distro es una Debian-based con un énfasis especial para la privacidad y anonimato, evitando dejar rastro cuando navegamos por la red. Para conseguir esa seguridad y privacidad extra se baja en proyectos tan conocidos como Tor. Además, se puede ejecutar en modo Live y consume poca RAM, por lo que es bastante ligera. Web Oficial

HEADs OS : este no es un proyecto tan conocido, pero igualmente es una distro Linux 100% FOSS que ha llegado en este último año para posicionarse como una buena alternativa para TAILS, usando algunas mejoras para fortalecer la seguridad del kernel (hardened kernel) y el uso de navegación TOR-routed. Web Oficial

Whonix : poco hay que decir de esta distro con medidas de seguridad casi paranóicas… También está basada en Debian y corre dos VMs. Una de esas máquinas virtuales es la llamada workstation, es decir, la propia para el sistema operativo. Mientras que la otra, conocida como gateway, es la que lleva el tráfico de la red a través de Tor. A diferencia de Tails, que elimina el estado anterior tras reiniciarse, en este caso se mantiene, por lo que podría ser un problema… Web Oficial

Subgraph OS : es un proyecto diseñado para ser una resistente plataforma, y sus desarrolladores han trabajado duro para mejorar la seguridad. Edward Snowden también la ha piropeado, aunque ten en cuenta que en este caso se encuentra en una fase alpha de desarrollo, por tanto, muy temprana como para recomendarla hasta que no madure algo más. Web Oficial

Otras: hay muchas más, e incluso otros proyectos de sistemas operativos seguros no basados en Linux, me refiero a los basados en BSD por si te interesan. Incluso podríamos citar otras distros, como IprediaOS y Discreete Linux con importantes mejoras de seguridad y/o privacidad.

Pero si lo que quieres es una distro más genérica para el día a día, puedes optar por Debian o CentOS, que son dos de las más seguras para la mayoría de usuarios.