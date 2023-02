Las derivadas de Ubuntu no instalarán Flatpak por defecto

No es la primera vez que fallo un pronóstico sobre los planes de Ubuntu. Más que por mis defectos como futurólogo eso tiene que ver con la imprevisibilidad de Mark Shuttleworth. En este caso fue el anuncio de que las distribuciones derivadas de Ubuntu no instalarán paquetes en formato Flatpak por defecto. Me estoy refiriendo a las derivadas oficiales.

Debería estar acostumbrado. Cierta vez escribí un largo artículo sobre los planes de Ubuntu en dispositivos móviles. En un descanso antes de la revisión final veo en mi correo el comunicado de Canonical anunciando que abandonaba ese mercado.



En diciembre se había anunciado que Xubuntu 23.04 tendrá soporte nativo en el Centro de Software para paquetes en formato Flatpak. Otra derivada, Ubuntu Mate lo había hecho anteriormente.

Dado que los escritorios de ambas distribuciones están basados en las bibliotecas del escritorio GNOME, no era descabellado pensar que se estuviera allanando el camino para desplazar definitivamente al formato de paquetes Snap que son bastante resistidos por muchos desarrolladores de proyectos de software libre.

En el pasado Ubuntu ya había abandonado el escritorio Unity y el servidor gráfico Mir en favor de proyectos con más consenso dentro de la comunidad.

El anuncio

Aunque los usuarios de las diferentes distribuciones Linux (Incluyendo el sabor original) podrán seguir instalando el soporte para paquetes Flatpak desde los repositorios, ninguna de ellas incluirá este soporte por defecto. También se mantienen las herramientas para integrar las tiendas de Flatpak con los diferentes centros de software

Quien explicó la decisión fue Philipp Kewisch que trabaja como Community Engineering Manager en Canonical:

En un mundo ideal, los usuarios experimentan una única forma de instalar software. Cuando lo hacen, pueden esperar que este mecanismo cuente con el apoyo de la comunidad y reciba la mayor parte de la atención a la hora de resolver problemas en los paquetes de software. Cuando una nueva tecnología de empaquetado se proporciona por defecto, existe la expectativa de que la distribución proporcione apoyo a la comunidad y se dedique a contribuir al desarrollo para resolver problemas. Esto crea fragmentación en lugar de centrarse en mejorar las tecnologías elegidas para la distribución. Para mantener este enfoque y al mismo tiempo ofrecer opciones al usuario, Ubuntu y sus derivadas consideran el uso de los formatos debs y snaps la experiencia por defecto. Los usuarios tienen la libertad de elegir obtener su software de otras fuentes, incluyendo Flatpak. Una forma de instalar estas alternativas está, y seguirá estando, disponible para su instalación desde los repositorios de Ubuntu con un simple comando. Como parte de nuestros esfuerzos combinados, los sabores de Ubuntu han tomado la decisión conjunta de ajustar algunos de los paquetes por defecto en Ubuntu: A partir de ahora, el formato de paquetes Flatpak así como los paquetes para integrar Flatpak en el centro de software respectivo ya no se instalarán por defecto en la próxima versión prevista para abril de 2023, Lunar Lobster. Los usuarios que hayan utilizado Flatpak no se verán afectados en la actualización, ya que los sabores están incluyendo una migración especial que tiene esto en cuenta. Aquellos que no hayan interactuado con Flatpak se encontrarán con software de los repositorios de Ubuntu y de la Snap Store. Creemos que esto mejorará la experiencia «listo-para-usar» de Ubuntu para los nuevos usuarios, respetando al mismo tiempo que los usuarios existentes personalicen sus propias experiencias.»

Los puntos clave:

Solo se elimina la instalación por defecto del soporte para Flatpak. El usuario podrá instalar tanto en forma manual como usando el centro de software el soporte para este u otros formatos de paquetes. Para tener soporte a los paquetes Flatpak solo será necesario escribir los comandos sudo apt install flatpak y flatpak remote-add –if-not-exists flathub https://flathub.org/repo/flathub.flatpakrepo. El cambio empezará a tener efecto a partir del lanzamiento de la versión 23.04 de abril de este año. Las distribuciones derivadas no oficiales tomarán sus propias decisiones.

No sé si la decisión de apostar a Snap tiene sentido. Pero habiéndola tomado, la decisión de uniformar la experiencia de uso entre todas las distros oficiales tiene sentido