Hace poco menos de un mes escribimos un artículo motivado por otro en el que aseguraban que Windows 10 era más rápido que Linux. El titular era engañoso, tal y como explicamos en su día, porque ¿de qué Linux hablaban? Linux es el núcleo que usan muchos sistemas operativos, y la prueba la hicieron en un equipo que, entre otras cosas, usaba el procesador Intel i9 y la distribución Linux era la última estable de Canonical con un kernel que aún estaba en fase de desarrollo. Ahora han hecho otra prueba, pero con Ubuntu 21.04 y el AMD Ryzen 9.

El primer detalle importante es que esta vez no se ha usado un procesador fabricado por una compañía que se lleva bien con Microsoft. Es decir, Intel puede hacer que, en los benchmarks, Windows quede mejor que Ubuntu, pero AMD, se supone, los trata a todos por igual. ¿El resultado? Las tornas se han cambiado y el ganador es Ubuntu en el mismo porcentaje en el que Windows 10 ganaba en la prueba anterior.

Windows 10 pierde contra Ubuntu 21.04 en un equipo con AMD Ryzen 9

Estaríamos siendo hipócritas si no diéramos un dato: en esta ocasión ha sido Windows 10 quien ha participado en una versión preliminar, concretamente Windows 10 Pro Build 21370, ahora mismo en manos de «Insiders». En el otro rincón del ring ha estado Ubuntu 21.04 con Linux 5.11, tanto sistema operativo como kernel ya en sus versiones estables.

En el cómputo general, Ubuntu 21.04 ha ganado en el 63% de las pruebas, llevándose el resto Windows 10. La anterior prueba daba como vencedor al sistema de Microsoft en el 61% de los tests. Tenéis todos los detalles en el medio de Michael Larabel, al que podéis acceder desde aquí.

En lo personal, me gustaría ver una prueba sin trampa ni cartón (sin Intel, vamos) con los dos sistemas operativos en versiones estables. Probablemente seguiría ganando Ubuntu, y, si no, ¿Qué tal Arch Linux? Se compare con el que se compare, la experiencia de usuario en equipos modestos, esa que no nos hace esperar muchos segundos para que se abra un programa, siempre será mejor en Linux. O esa esa mi opinión.