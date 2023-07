Hace unos meses, no recuerdo cuándo, circuló por Internet un meme que decía «Jenna Ortega tuvo que pasar» por X experiencia para prepararse para interpretar a Miércoles, de la familia Addams. La gracia estaba en añadir una experiencia dura que hizo que la joven y atractiva actriz se volviera lúgubre. Una de las experiencias duras que tuvo que pasar, según los memes, fue instalar Arch Linux sin hacer uso de ningún script, todo manual.

Y es que Arch Linux no es la distro más sencilla de instalar. Llega a tal punto que algunos de sus usuarios se vanaglorian de usar Arch Linux y no les hace gracia que exista Archinstall, que dicen que si necesitas algo así que elijas otra opción. Bueno, como el día en el que escribí el artículo sobre «Vuélvete a Windows», no todos los consejos que suenan mal son malos, y hay opciones con base Arch que tienen un instalador gráfico. Aquí va una lista con las 5 mejores opciones.

Las 5 mejores distros basadas en Arch con instalador

EndeavourOS: Arch Linux con instalador

Ahora mismo, una de las mejores opciones para el que quiere usar Arch Linux y no morir en el intento es EndeavourOS. Es el sucesor de AntergOS, y acaba de cumplir 4 años. Usa el instalador Calamares, y en el proceso nos permite elegir algunos paquetes, como incluir un kernel LTS o diferentes entornos gráficos. Usa Xfce por defecto.

EndeavourOS cuenta con soporte especial de hardware, entre lo que encontramos drivers de NVIDIA e imágenes ARM. Por otra parte, la comunidad es activa, por lo que es relativamente sencillo encontrar documentación para solucionar cualquier problema con el que nos podamos encontrar. Para muchos, ofrece la experiencia más cercana a usar Arch Linux si éste tuviera un instalador con interfaz gráfica.

EndeavourOS.

ArcoLinux: buena experiencia con diferentes tamaños

ArcoLinux es otra buena opción que viene con un entorno gráfico preinstalado, pero es diferente a otras distros. Ofrece opciones como la XL, que incluye todo lo del proyecto; la XS, que es una variante tipo «mínima»; la D que no tiene escritorio y otras con un kernel diferente, entre los que encontramos, por ejemplo, el ZEN. El entorno gráfico por defecto también es Xfce.

ArcoLinux.

Garuda Linux: Arch Linux para gamers

Garuda Linux es una distro basada en Arch pensada para los jugones. Nos permite usar prácticamente cualquier entorno gráfico o gestor de ventanas, y por defecto usa BTRFS como sistema de archivos, lo que mejora el rendimiento. BTRFS es para algunos el sucesor de EXT4, no tanto por sus similitides, sino porque es lo que se terminará usando en el futuro. Si se cumple o no es algo que tendremos que ver con el tiempo.

Como distro para el gaming, cuenta con opciones como soporte para Steam y Lutris con GameMode y Gamemode-Tools. El diseño tras la instalación de cero es muy vistoso.

Garuda Linux. Imagen, web oficial de Garuda.

Archcraft: ¿te gustan las instalaciones mínimas?

Archcraft es una distribución muy minimalista y ligera que puede funcionar con menos de 500Mb de memoria, gracias a las aplicaciones ligeras. Proporciona bspwm, LXDE, Openbox y Xfce como escritorios y también cuenta con soporte integrado para AUR. El escritorio que usa por defecto es Openbox, que está a medio camino entre gestor de ventanas y escritorio al uso.

Manjaro: gestión con herramientas gráficas y más

Cierra la lista Manjaro, del que se dice mucho que «Manjaro is not Arch». No es Arch porque tiene su propia filosofía, pero la base sí es la misma. Manjaro Stable es lo que obtenemos tras la instalación de cero, pero se puede cambiar la rama a las opciones Testing y Unstable, estando más cerca de Arch la última.

Entre sus puntos fuertes cuenta con Pamac, su propia herramienta para instalar software que está en versión CLI (línea de comandos) y GUI (interfaz gráfica). Otro software propio es Manjaro Settings, desde donde se pueden gestionar los usuarios y paquetes de idioma, pero lo mejor de esta herramienta de configuración es que nos permite elegir cualquier kernel, si es mainline, LTS, RC o de tiempo real, y también instalar drivers de código abierto o privativo.

Manjaro.

Otras distros basadas en Arch Linux, las menciones especiales

Basada en Manjaro existe Mabox (artículo relacionado), una especie de edición de la comunidad, pero que no guarda relación con el proyecto. También hay existe BlackArch, que es la distro basada en Arch para el hacking ético. Merece la pena una mención, pero no es la mejor opción para los usuarios menos expertos.

¿Crees que hay una distro basada en Arch Linux que merezca la pena ser mencionada en este artículo?