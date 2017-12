Las apps para Linux que no te puedes perder antes de finalizar 2017

Nuevamente volvemos con un nuevo artículo orientado a aquellos que hayan aterrizado en el universo Linux recientemente y aún anden un poco desorientados o confusos al respecto de las aplicaciones que pueden usar dentro del sistema operativo GNU/Linux. Para todos ellos vamos a presentar una lista con algunas de las mejores aplicaciones y más fundamentales que usamos en el día a día en nuestro escritorio Linux. Además, todas ellas están disponibles de forma gratuita…

Para nuestra lista vamos a seleccionar 25 de las aplicaciones más utilizadas y conocidas, aunque existen muy buenas alternativas, en algunas ocasiones las posibilidades son bastante amplias. Me gustaría dejar claro que no se trata de un ranking ni nada por el estilo, as que si alguna app no está en la lista no pienses que se ignoró por ser peor que las citadas. Ya sabes que en la mayoría de casos es cuestión de gustos…

Mozilla Firefox: es uno de los mejores navegadores web que existen, además de ser de código abierto. Por tanto, no hay escusa para no usarlo… Sin duda es una gran alternativa para Chrome de Google, sobre todo con las novedades que implementará la versión 57. uGet: se trata de un gestor de descargas bastante bueno y que te ayudará a mantener bien ordenadas todas tus descargas en su cola así como poder pausarlas y reanudarlas, etc. Transmission: es un cliente BitTorrent bastante conocido, ligero, sencillo y rápido para poder realizar tus descargas por este conocido protocolo para compartir datos, además de compartir con otros usuarios. Mega: ya conoces el famoso servicio de la nube que surgió como sustituto de Megauplodad, pero a la espera de que el “nuevo” Mega que anunció su creador aparezca en escena… por el momento es uno de los mejores servicios, rápido, con cifrado y con una alta capacidad aun sin pagar una cuenta Premium. Pidgin: se trata de un interesante cliente de código abierto para implementar un completo y potente programa de mensajería instantánea. Soporta chat a través de diversos servicios, como Google Talk, Yahoo, IRC, etc. LibreOffice: es la suite ofimática más conocida y buena dentro de las libres, sin duda una buena opción frente a otras como OpenOffice y Calligra Suite. Rhythmbox: es un reproductor de audio para que puedas tener tus listas de música bien gestionadas y listas para escucharlas en cualquier momento. VLC: se trata de uno de los reproductores multimedia para vídeo más potentes y que acepta más formatos, así que con él no deberías tener problemas con los codecs, incluso incluye algunas interesantes herramientas para reparar vídeos. Kodi: una completa suite dedicada al mundo multimedia, con este proyecto podrás tener tu propio media center en tu equipo. Mantén a mano tus vídeos, música, fotos, etc., con capacidad para extender sus capacidades mediante plugins. GIMP: junto con Krita, son dos de los editores de imágenes más potentes, flexibles y versátiles que podemos encontrar en el mundo del código abierto y libre, siendo gratuitos y teniendo poco que envidiar a otros de pago como Photo Shop. Gedit: editor de texto bastante completo y con capacidades tanto para el que no tienen nociones como para todos aquellos que lo quieran usar para programar y para scripting. Pinta: uno de los programas de dibujo más similares a Microsoft Paint, aunque éste incluye algunas funcionalidades más avanzadas que el editor de Microsoft no implementa. Open-Sankore: si lo tuyo son las presentaciones, ésta herramienta de pizarra digital te podría servir… Vokoscreen: es un potente y práctico programa de grabación de lo que ocurre en tu pantalla, es decir, para screencast. Geany: gran editor de código fuente para todos aquellos que comienzan a programar y que puedes acompañar de algún compilador como gcc, etc., si no quieres usar un IDE completo. VirtualBox: buena alternativa para VMWare Workstation, con él podrás gestionar y correr tus máquinas virtuales con otros sistemas operativos. Thunderbird: una completa suite de Mozilla para mantener tu agenda y correo siempre al día… Avidemux: corta, pega, compón tus vídeos con este estupendo editor sin demasiada dificultad. aMule: aunque parezca que este tipo de programas está casi extinto, aún hay gente que usa este tipo de software para compartir, por tanto se trata de una de las mejores alternativas para eMule, aunque es un proyecto que ya ha quedado algo abandonado. ClamAV + ClamTK: el antivirus del mundo Unix por excelencia, con el antivirus podrás mantener seguro tu red heterogénea y con la interfaz ClamTK evitarás tener que gestionarlo desde la consola con comandos. Shotwell Photo: gestor para tus imágenes con las que tendrás una buena galería siempre a tu disposición. BleatchBit: permite mantener tu sistema siempre limpio de ciertos ficheros que ocupan demasiado espacio en tu disco duro, como los temporales, cookies, etc. GParted: para gestionar tus particiones, puedes usar este gestor con una sencilla interfaz gráfica desde la que formatear, editar, crear, redimensionar, etc. dispositivos de almacenamiento. Envice/Okular: se trata de un visor para documentos PDF. En el caso de tener un entorno de escritorio GNOME y derivados, como es el caso de Unity, podrás disfrutar de Envice, mientras que si tienes un KDE/Plasma lo harás de Okular. PeaZip: se trata de una herramienta para comprimir y descomprimir ficheros con una GUI amigable para un uso más sencillo. Puedes trabajar hasta con 130 tipos de ficheros diferentes.

