Las 5 mejores extensiones para Gnome Shell

El anuncio de Ubuntu ha hecho que ya muchos usuarios comiencen a utilizar Gnom-Shell como escritorio por defecto. Esto es un problema para los usuarios novatos que comenzaron con Unity y no han conocido otro escritorio.

Más problemático es para quienes vienen de distribuciones ligeras o entornos ligeros como Xfce o MATE. Para ayudar a todos estos usuarios hemos recopilado las 5 mejores extensiones que podemos instalar y usar en Gnome.

Dash to Panel

Seguramente que a muchos de vosotros ( yo me incluyo en la lista) no os gusta ese Dash que tiene Gnome Shell. Esta extensión cambia el Dash y lo convierte todo en un simple panel, como otros escritorios tienen, como por ejemplo Cinnamon o KDE. Esta extensión es bastante interesante si no os gusta la estética de Gnome.

Gnome Pomodoro

Esta extensión es un fiel reflejo de su nombre. Es una extensión que nos ayuda a aplicar las técnicas Pomodoro en nuestro ordenador. En este caso, tras instalarlo, aparece un applet con el control y sistema de periodos de Pomodoro. Es algo útil para los que buscan productividad en el escritorio.

Do Not Disturb Button

Cada vez son más las notificaciones que recibimos en nuestro ordenador, no sólo por conectar un usb sino también cuando recibimos email, alarmas de calendario, chats, etc… Esta sencilla extensión silencia todas esas notificaciones para que podamos trabajar sin ninguna distracción ¿interesante no?

TopIcons Plus

Esta extensión nos permite modificar la posición de los iconos del escritorio, no sólo los iconos tradicionales sino también los iconos de los applets. Una extensión muy interesante para quienes quieren personalizar un poco más su Gnome Shell.

Clipboard Indicator

Esta extensión es un simple applet que nos mostrará todos los archivos, texto e imagenes que tenemos almacenado en el portapapeles, documentos que podremos volver a reutilizar durante la sesión y que también podremos liberar gracias a esta applet. Desde luego una extensión bastante interesante ¿ no creéis?

Conclusión

Estas extensiones las podemos encontrar en el directorio de extensiones de Gnome Shell. Un directorio gratuito y que se conecta con el escritorio, por lo que no hay ningún problema a la hora de instalar cualquiera de estas extensiones. En cualquier caso, el directorio está lleno de extensiones gratuitas, extensiones que posiblemente os sean más útiles que las mencionadas aunque las que hemos recogido son bastante importantes para usuarios que vienen de otros escritorios.