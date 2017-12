Las 10 mejores distribuciones del 2017

Siendo este el último día del año, no puede faltar un informe acerca de las 10 mejores distribuciones Linux del 2017 según Distro Watch. Para aquellos que no conozcan este famoso portal les contare un poco si bien es un sitio web que compila noticias, enlaces con análisis, capturas de pantalla e informaciones de actualización, lanzamientos o desarrollos, y establece un ranking de popularidad.

Tomando la información que nos ofrece este sitio web del histórico de todo el 2017, les puedo decir que dentro de las más populares distribuciones encontramos a 3 sistemas en este ranking en donde encontramos Debian, Fedora y Arch Linux, este último no aparece en si no que, las demás son sistemas basados de estos.

Distribuciones

Si bien solo me toca decir que esta información está basada en lo recabado del sitio web antes mencionado, sin más comenzamos.

10 Zorin OS

En la décima posición encontramos a Zorin, este sistema operativo está basado en Ubuntu el cual a su vez está basado en Debian. Zorin se caracteriza por ser un sistema enfocado a ser un sistema similar a Windows, por lo que cuenta con un repertorio de aplicaciones sin pasar por alto su propio entorno de escritorio que ha sido modificado por sus desarrolladores para tener la apariencia más exacta a Windows 7.

Sin duda esta es una distribución que merece la pena recomendar para aquellas personas que van migrando de Windows a Linux y no tengan muchos problemas con el empezar a conocer y familiarizarse con el entorno de Linux.

Si quieres descargar este sistema te dejo su link aquí.

9 Elementary OS

En la novena posición nos encontramos con otro sistema basado en Ubuntu. Elementary OS inicialmente comenzó como un conjunto de temas y aplicaciones diseñado para Ubuntu, posterior a ello sus desarrolladores se aventuraron a crear su propio sistema, junto con su propio entorno de escritorio el cual se llama Pantheon, que desde mi punto de vista tiene un buen diseño.

Si quieres conocer acerca más de este sistema te dejo su enlace aquí.

8 Fedora

En esta posición nos encontramos con Fedora, el cual es un sistema sumamente rígido y robusto que cuenta con una gran comunidad detrás de esta distribución con lo cual conlleva un gran soporte.

Esta distribución cuenta con el respaldo de Red Hat, con la cual en conjunto buscan que Fedora destaque y sea líder en el ámbito tecnológico.

Si quieres conocer acerca de ella te dejo este link donde te explico cómo instalar su última versión.

7 Solus

Solus, anteriormente llamada “Evolve OS”, es una distribución Linux independiente creada y desarrollada por Ikey Doherty. Es un sistema operativo libre para computadores personales y enfocado en la facilidad de uso.

Esta distribución adopta el sistema Rolling Release donde el lema es una sola instalación, únicamente actualizaciones.

Solus cuenta con su propio entorno de escritorio, que con el paso del tiempo se ha vuelto bastante famoso, muchos habrán escuchado o ya conocen Budgie desktop, aun que el sistema también nos da la opcion de elegir Mate o Gnome Shell además de su escritorio.

Si quieres conocer acerca de esta distribución te dejo su link.

6 openSUSE

En esta posicion nos encontramos con openSUSE, una emblemática distribución de Linux con una gran historia que respalda su popularidad, anteriormente este sistema era conocido como SUSE Linux el cual no era de código abierto, por lo que con el paso del tiempo fue adquirida por una empresa llamada Novell, la cual abrió las puertas al desarrollo de SUSE y el sistema adopto el nombre de openSUSE.

Este sistema al igual que Fedora, cuenta con el soporte de manejar los paquetes rpm, adicional a esto ofrece lo siguiente:

AppArmor: otorga permisos a las aplicaciones en función de cómo se ejecutan e interaccionan con el sistema.

YaST: una aplicación que openSUSE utiliza para administrar el sistema e instalar software.

Xen: software de virtualización.

Si deseas conocer más acerca de este sistema te dejo su link aquí.

5 Antergos

Ya acercándonos a las más valoradas distribuciones en este punto nos encontramos con Antergos, esta es una distribución basada de Arch Linux, la cual anteriormente era conocida Cinnarch. Esta distro se basa en Rolling Release.

Antergos se caracteriza por dar la libertad de elegir a los usuarios entre diferentes entornos de escritorio y montajes.

Si quieres conocer acerca de esta distro te dejo su link aquí.

4 Ubuntu

En esta posición me sorprende encontrar a una de las más emblemáticas y queridas distribuciones por muchos usuarios, Ubuntu. Hablar de Ubuntu probablemente no sea necesario, pero para aquellos que no la conocen.

Ubuntu es una distribución de Linux basada en Debian, esta distribución soporta el sistema de paquetes deb, cuenta con una gran comunidad y un gran soporte, es una distribución bastante rígida y suele ser de las distribuciones que adaptan aquellos que migran de Windows a Linux.

Si quieres conocer acerca de ella te dejo su link aquí.

3 Manjaro

Ya estando dentro de las 3 mejores distribuciones de todo el 2017 encontramos a Manjaro, una estupenda distribución basada de Arch Linux. Manjaro al estar basada en Arch Linux se basa en su sistema de actualizaciones Rolling Release.

Puedo entender por qué Manjaro se encuentra en este lugar, pues sin duda es una de las mejores alternativas para conocer Arch Linux sin morir en el intento, puesto esta cuenta con Calamares el cual es un asistente de instalación, que al contrario de Arch Linux el usuario debe hacer la instalación por su cuenta.

Es por ello que muchos usuarios no se aventuran a usar Arch Linux pues la consideran una distribución para usuarios que ya cuentan con un poco de conocimientos en Linux.

Te dejo aquí el link del sistema.

2 Debian

En el lugar de la medalla de plata nos encontramos con Debian. Este sistema Linux es super rígido y estable por lo que como antes mencionaba Ubuntu se basa en este sistema y de ahí nacen más distribuciones basadas en este sistema.

Lo característico de este sistema son sus nombres claves, los cuales son bautizados con personajes de una de las películas más conocidas del mundo infantil, Toy Story, te sonara el nombre de Jessie, Wheezy… Pues si son nombres que le han dado a algunas versiones del sistema.

Si quieres conocer más acerca de este sistema te dejo el link.

1 Linux Mint.

En el primer lugar y llevándose la medalla de oro, encontramos la prueba viviente de que el alumno supera al maestro. Linux Mint es una distribución basada en Ubuntu, esta distribución es sumamente conocida por su famoso entorno de escritorio “Cinnamon”.

El cual es un fork de gnome, que nos da la perspectiva de tratar de ser amigable y familiar a los usuarios que van llegando desde Windows.

A pesar de sus altibajos, dando referencia a su famoso hackeo donde introdujeron un backdoor al ISO del sistema y nadie lo había notado hasta tiempo después. Linux Mint ocupa la primera posición.

Sin más te dejo el link de esta distribución.