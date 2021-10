Lakka 3.5 llega con soporte de xpadneo, mejoras y mas

La nueva versión de Lakka 3.5 ya fue liberada y esta nueva versión trae una serie de actualizaciones que mejoran el desempeño de la distribución y sobre todo de los emuladores de los cuales uno de ellos recibió un trabajo extra y es que el emulador de N64 llega con soporte de recompilación dinámica, también se ha actualizado la pila de gráficos y muchas otras cosas más.

Para quienes desconocen del proyecto, deben saber que es una modificación del kit de distribución LibreELEC, que fue diseñado originalmente para la creación de sistemas de cine en casa.

Lakka se basa en el emulador de consola de juegos RetroArch, que proporciona emulación de una amplia gama de dispositivos y admite funciones avanzadas como juegos multijugador, guardar estado, mejorar la imagen de juegos antiguos con sombreadores, rebobinar juegos, gamepads de conexión en caliente y transmisión de video.

Lakka utiliza RetroArch y la interfaz de Libretro con una interfaz que imita la PlayStation 3 XrossMediaBar (XMB). Es la opción más robusta que encontrarás, con una gran cantidad de opciones para sombreadores, ajustes de audio y video. A veces, es casi demasiado.

Principales novedades de Lakka 3.5

En esta nueva versión de Lakka 3.5 el paquete RetroArch se ha actualizado a la versión 1.9.10, con lo cual ahora se brinda la capacidad de eliminar el emparejamiento previamente establecido con dispositivos Bluetooth presionando Start/Space para el dispositivo seleccionado en la lista y también se corrigió el contraste para que sea más correcto; ahora se escala de 0 a 10 linealmente y se comporta más de la manera esperada.

Se cambió el nombre para deshacerse de las configuraciones heredadas que los usuarios pueden tener, también se corrigieron los estados de mezcla, rasterizador y topología de D3D11 que no se configuraban de la misma manera cuando se usaba HDR y se salía del menú, lo que causaba problemas con Shadow of the Colossus de PCSX2 y se agregó la capacidad de omitir el mapeador de tonos inverso al sombreador a través del búfer constante usando ‘inverse_tonemap’.

También se han realizado las actualizaciones correspondientes a los diferentes emuladores y motores de juegos, de los cuales se destaca la mejora recibida en el emulador N64 que incluye soporte para la recompilación dinámica de RDP/RSP.

Además también se destaca que la pila de gráficos Mesa se ha actualizado a la versión 21.2.3 la cual es una versión correctiva menor en la cual para las GPU Intel, el controlador i965 ha sido reemplazado por crocus, basado en la arquitectura Gallium3D y se han realizado varias correcciones de ACO y RADV.

Por la parte de las mejoras de soporte se menciona que se agregó el soporte para los nuevos dispositivos PiBoyDMG, Capcom Home Arcade, RetroDreamer y Anbernic RG351MP, además de que se agregó el controlador xpadneo para admitir los controladores inalámbricos Xbox.

De los demás cambios que se destacan de esta nueva versión de Lakka 3.5:

Compatibilidad con VPN WireGuard incorporada.

Firmware y kernel actualizados.

Finalmente si estás interesado en poder conocer más al respecto sobre esta nueva versión, puedes consultar los detalles y además conocer más sobre el proyecto en el siguiente enlace.

Descargar y probar Lakka 3.5

Lakka es fácil de instalar y usar, por lo que los que estén interesados en instalar o probar esta distro, deben de descargar la imagen del sistema dirigiéndose directamente al sitio web oficial del proyecto en el cual en su sección de descargas podrán encontrar la imagen del sistema acorde al dispositivo en el cual lo desean probar. El enlace es este.

En el caso especial de los que son usuarios de Raspberry Pi como mencione anteriormente si están utilizando PINN o NOOBS estos les pueden facilitar la descarga e instalación de este en su tarjeta SD.

Pero en caso de que no sea así al descargar la imagen esta la pueden grabar en su tarjeta SD (ya formateada) con ayuda de Etcher.

Una vez instalado en su tarjeta SD o unidad flash USB, solo tiene que copiar sus ROMs en el dispositivo, encender la plataforma y conectar su joypad y disfrutar de sus juegos favoritos.

Además, es importante mencionar que las compilaciones de Lakka también se generan para plataformas i386, x86_64 (GPU Intel, NVIDIA o AMD), Raspberry Pi 1-4, Orange Pi, Cubieboard, Cubieboard2, Cubietruck, Banana Pi, Hummingboard, Cubox-i, Odroid C1/C1+/XU3/XU4 y etc.