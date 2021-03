La vuelta de Stallman a la Free Software Foundation

Parece que la campaña de los políticamente correctos por eliminar todo lo que no les gusta comienza a encontrar resistencia. Y, los que estamos en contra de la cultura de la cancelación (estemos de acuerdo o no con el cancelado) tenemos una vuelta que festejar. Richard Stallman vuelve al cuerpo de directores de la Free Software Foundation.



«Vuelvo a formar parte de la junta directiva de la Free Software Foundation» dijo Stallman, quién se apresuró a asegurar que no volverá a renunciar.

La vuelta de Stallman

Para entender esta historia necesitamos presentar a tres personajes:

Jeffrey Epstein: Es un multimillonario convicto que proporcionaba a sus amigos ricos y famosos compañía femenina incluyendo menores de edad. Se suicidó en la cárcel.

Marvin Minsky: Pionero de la inteligencia artificial y fundador del laboratorio de investigación del Instituto Tecnológico de Massachussetts (MIT). Después de su muerte, una de las víctimas de Epstein dijo que siendo menor de edad tuvo sexo con él en una de las fiestas organizadas por el magnate.

Richard Stallman: Fundador del movimiento del Software Libre, creador de la licencia GPL, la Free Software Foundation y el proyecto GNU (Base de casi todas las distribuciones Linux)

El «crimen » de Stallman

El «incalificable» acto de Stallman que generó las iras de las hordas de la corrección política fue haber mandado un mail. Comentando un acto de repudio por parte de estudiantes del MIT escribió:

El anuncio del evento del viernes es una injusticia para Marvin Minsky: «el fallecido ‘pionero’ de la IA Marvin Minsky (que está acusado de agredir a

una de las víctimas de Epstein [2])» La injusticia está en la palabra «agredir». El término «agresión sexual» es tan vago y resbaladizo que facilita la inflación de acusaciones: tomar las afirmaciones de que alguien hizo X y llevar a la gente a pensar que es Y, que es mucho peor que X. La acusación citada es un claro ejemplo de inflación. La referencia informa de la afirmación de que Minsky tuvo relaciones sexuales con una del harén de Epstein. (Véase https://www.theverge.com/2019/8/9/20798900/marvin-minsky-jeffrey-epstein-sex-trafficking-island-court-records-unsealed.)

Supongamos que eso fue cierto (no veo ninguna razón para no creerlo). La palabra «agredir» presupone que aplicó la fuerza o la violencia, de alguna manera no especificada, pero el propio artículo no dice tal cosa.

Sólo que tuvieron relaciones sexuales. Podemos imaginar muchos escenarios, pero el más plausible es que ella se presentó ante él como totalmente dispuesta. Suponiendo que Epstein la coaccionara, él habría tenido todas las razones para decirle que lo ocultara a la mayoría de sus asociados. He llegado a la conclusión, a partir de varios ejemplos de inflación de acusaciones, de que es absolutamente erróneo utilizar el término «agresión sexual» en una acusación. Cualquiera que sea la conducta que quieras criticar, debes describirla con un término específico que evite la vaguedad moral sobre la naturaleza de la crítica.

Pedido de renuncia

Una estudiante el MIT decidió iniciar una campaña. Sus objetivos eran claros:

Al menos Richard Stallman no está acusado de violar a nadie. Pero, ¿es ese nuestro más alto estándar? ¿El estándar al que se atiene esta prestigiosa institución? Si esto es lo que el MIT quiere defender; si esto es lo que el MIT quiere representar, entonces, sí, quémenlo hasta los cimientos… …eliminemos a todos, si es necesario, y dejemos que se construya algo mucho mejor a partir de las cenizas.

Stallman, que tenía en su haber unas cuantas declaraciones cuestionables, debió renunciar a la Free Software Foundation ante la presión pública.

El anuncio de la vuelta de Stallman

Durante la conferencia LibrePlanet, el defensor del Software Libre dijo:

Tengo que hacer un anuncio. Vuelvo a formar parte de la junta directiva de la Fundación para el Software Libre. Estábamos trabajando en un vídeo para anunciarlo, pero resultó difícil. No teníamos experiencia en este tipo de cosas, así que no lo terminamos, pero aquí está el anuncio. Algunos estarán contentos con esto y otros se sentirán decepcionados, pero quién sabe. En cualquier caso, es así. Y no pienso dimitir por segunda vez.

Esperemos que la vuelta de Stallman sea el inicio de la vuelta de personas valiosas excluídas solo por pensar distinto.