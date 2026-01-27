Ayer mismo publicábamos un artículo en el que hablábamos de una función que permitirá añadir notas a las pestañas abiertas de Firefox. Disponible ya en la versión estable si se activa desde about:config, pronto debería activarse de manera oficial para todos. Hace tiempo que os adelantamos aquí en LXA que el navegador del panda rojo estaba probando la vista dividida, y esa función también se ha activado por defecto… en la versión Nightly.

Fue en octubre cuando la probamos por primera vez. Estando en una fase tan temprana y con la costumbre de haber estado usando la vista dividida en Vivaldi desde hace más de 5 años, la verdad es que al autor de este post le supo a poco y resultaba bastante inconsistente. Y lo cierto es que ahora que parece que está más pulida, sigue sabiéndome a poco. Voy a explicar los motivos, siempre teniendo en cuenta que la vista dividida es uno de los puntos más fuertes de mi navegador por defecto.

La vista dividida de Firefox funciona, y eso es lo bueno

La vista dividida de Firefox funciona. Hay que ser justos y va a mejorar mucho la productividad. Además, lo que propone Firefox es una vista dividida estándar. Para escribir este artículo he abierto Brave y he comparado. Lo que ofrece Firefox es prácticamente un calco de lo que ofrece Brave:

En la parte inferior de la primera pestaña aparece el nombre del dominio con tres puntos. Al hacer clic en estos tres puntos nos ofrece la posibilidad de intercambiar las pestañas, invertir la posición o cerrar ambas pestañas.

Lo anterior también aparece en un icono que está a la derecha de la barra de URL.

El tamaño de las pestañas se puede modificar haciendo clic y arrastrando.

Con respecto a Brave ya encontramos la primera carencia: el icono de Brave, que en el navegador del león valiente aparece a la izquierda, permite cerrar una u otra pestaña. El icono de Firefox, por lo menos ahora mismo, ofrece las mismas opciones que lo que hay en la parte interior de la primera pestaña.

Los puntos en los que todos pierden frente a Vivaldi

Como mencionaba, yo uso Vivaldi como navegador por defecto, y es Vivaldi quien destaca sobre el resto en este apartado. Hay al menos tres cosas que el navegador europeo hace mejor:

Puedo intercambiar la posición arrastrando las pestañas, lo que resulta mucho más intuitivo. Si quiero que la de la izquierda aparezca a la derecha, sólo tengo que arrastrar la pestaña a esa posición.

Puedo dividir la pantalla en vertical. Honestamente, es algo que he hecho pocas veces, pero es una posibilidad.

También hay opción de dividir en cuadrícula, lo que permite tener 4 con una en cada borde.

Pero es un comienzo, y la vista dividida de Firefox es un paso adelante importante. Sobre cuándo llegará, no se espera al menos hasta marzo.