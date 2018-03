La versión de desarrollo de Wine 3.3 inicia con el soporte para Vulkan

Hace algunos días se ha dado a conocer una nueva versión de Wine. Para aquellos que aun no conocen esta estupenda herramienta permítanme comentarles de que se trata; Wine es una capa de compatibilidad capaz de ejecutar aplicaciones de Windows en sistemas de tipo Unix como lo son Linux, macOS y BSD.

Wine se encarga de traducir las llamadas de las API de Windows a llamadas POSIX sobre la marcha, eliminando el rendimiento y las penalidades de memoria de otros métodos, por el cual Wine no es un emulador se trata de un intermediario, puesto que es el que se encarga de dicha integración.

Tras varias semanas de desarrollo y con resultados bastantes positivos las personas tras el desarrollo de Wine ha dado el anuncio a la liberación de una nueva versión de desarrollo de este, llegando a si a su nueva versión Wine 3.3.

La versión de desarrollo de Wine 3.3 llega con varias mejoras importantes entre ellas destacaremos una excelente noticia que alegrara a muchos usuarios.

Lo nuevo en Wine 3.3

Dicho esto, comenzamos con las novedades que encontraremos en esta versión de desarrollo y que muy pronto se estarán integrando en una versión estable.

Dentro de las noticias principales y la más destacada es que los desarrolladores de Wine han comenzado a trabajar con un soporte inicial para la API de gráficos 3D Vulkan de próxima generación y que es multiplataforma.

Si bien me permito comentar que esta API puede resultar de ser alta eficiencia en las tarjetas gráficas modernas y que cada vez tiene una mayor aceptación por parte de los desarrolladores, con lo que podríamos decir que se ha empujado bastante el desarrollo de este pues es una iniciativa para pasar a suplantar a OpenGL.

Por otro lado, se han habilitado de manera nativa las texturas multimuestras así como la secuencia de comandos D3D multihilo que se encontrara activada por defecto.

Además, el Administrador de código Action Replay, Foxit PDF Reader, VSphere 6.0, Janetter 4.1.1.0, Symantec Norton 360, Photo Renamer 3.xy 4.x, Sentinel HASP, Minitab 16, SIGMA Photo Pro 6, Bankperfect 8.0.0.373, Las aplicaciones CodeXL 2.3, BaiduMusic, RT Se7en Lite y Windows Media Player 6.4 también se mejoraron en Wine 3.3.

En cuanto a las correcciones de errores varios títulos recibieron mejoras de los cuales fueron Max Payne 2, Magic The Gathering Online, The Witcher 3, The Witness, Just Cause 2 y muchos más.

Sin mas si quieres disfrutar de esta nueva versión de desarrollo y apartar repotando los errores a la comunidad te dejo el método.

¿Cómo instalar Wine en 3.3 en Arch Linux y derivados?

Para las distribuciones basadas en ArchLinux, es necesario habilitar el repositorio Multilib. Por lo que es necesario tenerlos habilitados en nuestro archivo pacman.conf

El comando para instalar Wine 3.3 es:

sudo pacman -s wine-staging

¿Cómo instalar Wine 3.0 en Ubuntu y derivados?

Primero tendremos que habilitar la arquitectura de 32 bits (si tienes un sistema de 64 bits), si tienes uno de 32 bits no es necesario este paso; para activarla, es con el siguiente comando:

sudo dpkg --add-architecture i386

Procedemos a instalar Wine, primero tendremos que agregar el repositorio oficial en nuestro sistema y actualizamos los repositorios.

wget https://dl.winehq.org/wine-builds/Release.key sudo apt-key add Release.key sudo apt-add-repository https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu/ sudo apt-get update

Hecho esto, procedemos a instalar los paquetes esenciales para Wine pueda ejecutarse sin problemas.

sudo apt-get --download-only install winehq-devel sudo apt-get install --install-recommends winehq-devel sudo apt-get --download-only dist-upgrade

Podemos verificar que versión de Wine tenemos con:

Wine --version

¿Cómo instalar Wine 3.0 en Fedora y derivados?

Para el caso de Fedora y sus derivados, es necesario que debamos agregar el repositorio adecuado según a la versión que estemos utilizando de Fedora. En caso de ser derivado debemos verificar en que versión esta basada nuestra distro.

Fedora 24:

dnf config-manager --add-repo https://dl.winehq.org/wine-builds/fedora/24/winehq.repo

Fedora 25:

dnf config-manager --add-repo https://dl.winehq.org/wine-builds/fedora/25/winehq.repo

Fedora 26:

dnf config-manager --add-repo https://dl.winehq.org/wine-builds/fedora/26/winehq.repo

Y finalmente debemos instalamos Wine con:

dnf install winehq-devel

Sin mas solo queda esperar un tiempo a que este pulido el soporte para Vulkan.