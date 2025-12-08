Lo sentimos (o no), pero habrá noticias sobre la Steam Machine todas las semanas hasta el día de su lanzamiento y más allá. Muchas de las noticias son rumores, y otras no pasan de opiniones. Una reciente asegura que Valve debería ofrecer una versión «Barebone» o «pelada» de su próximo PC/Consola, pero para mí esto no tiene ningún sentido. De verdad que no. Porque la Steam Machine es un PC… que no es un PC.

Esta noticia empieza por un vídeo en el que un filtrador dice que Valve debería vender una versión sin disco duro ni RAM, movida por los problemas que hay actualmente con los precios de estos componentes. Vamos, que vendería lo que pretende ser plug’n’play… sin ser plug’n’play. Los argumentos del leaker recogen afirmaciones como que eso le permitiría a Valve tener siempre stock de Steam Machines a buen precio. Esta «filtración» se ha recogido en otros medios dándola como válida, algo en lo que discrepo.

Steam Machine es un PC… que no es un PC

Analicemos esto: la idea de Valve con su Steam Machine es facilitar el acceso a su catálogo a gente que no quiere calentarse la cabeza montándose un PC. ¿No se ve aquí un problema? Si el precio de la Steam Machine ya es similar el de un PC con hardware parecido y encima no le añaden la RAM y el SSD, el precio no es que fuera más barato, es que llegaría a ser más caro.

Porque Valve pedirá entre 500.000 y 2.000.000 de unidades de cada componente, y se aprovecharía del descuento por volumen. En la lista de precios que da el filtrador, las memorias RAM quedarían en 48€, y las SSD por 30€. Si la razón de todo esto es que el cliente ahorre, y tiene que comprar los componentes a precio hinchado actual por su cuenta, terminará pagano más.

También se valora la posibilidad de que haya usuarios que ya tengan componentes de otros equipos para montar en la Steam Machine, pero ya estaríamos dejando de lado la facilidad de uso y eliminando la razón de ser del producto.

Además, Valve ya ha publicado las especificaciones técnicas

Por otra parte, Valve ya ha publicado las especificaciones técnicas, con 16 GB de RAM DDR5 para el sistema + 8 GB GDDR6 de VRAM para la GPU. Aunque se puede manipular, es difícil imaginar un cambio de opinión y la oferta de algo diferente a un aparato para encender y jugar.

Las claves de todo esto las encontramos en:

El tipo de dispositivo: Valve quiere vender algo fácil de usar.

La compra de cientos de miles de unidades: lo que a nosotros nos cuesta 90€ por unidad, a Valve le costará 50€, puede que menos, por lo que el precio final de la Steam Machine puede verse afectado, pero no tanto como para llegar al punto de vender algo que va en contra de su filosofía.

«Debería vender» != «Venderá»

El leaker en su vídeo no asegura que Valve venderá una versión de la Steam Machine sin estos componentes. En sus palabras notamos más un deseo que otra cosa. Además, más adelante nos da a entender que en realidad no tiene ni idea de lo que pasará, cuando dice que Valve ya podría tener almacenadas millones de memorias para montar en las Machine.

¿Estaría bien que ofrecieran una versión sin RAM ni SSD? Pues sí, la verdad. Para aquellos que ya tengan componentes utilizables en casa u otras ideas. Pero los productos se venden como se diseñan y la mayoría no son modulares hasta ese punto.

Al final, lo que tenemos no es un rumor con fundamento, sino más bien un deseo de que algo se cumpla motivado por el temor de los precios de las memorias. Con casi toda probabilidad, Valve venderá sólo lo que anunció en Noviembre: una Steam Machine de 512GB de almacenamiento y otra de 2TB, ambas con 16GB de RAM y 8GB de VRAM, todo incluido. El que quiera algo diferente puede, o bien crearse su propio PC o adquirir una Steam Machine y modificarla dentro de sus límites.

En primavera sabremos más.