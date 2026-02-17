Lutris 0.5.20 ya está disponible y llega como una actualización de peso para quienes utilizan GNU/Linux como plataforma principal de juego. El conocido gestor libre de títulos y emuladores introduce numerosos cambios pensados para mejorar la experiencia, tanto con juegos de PC nativos como con aquellos que dependen de capas de compatibilidad como Wine y Proton.

Este lanzamiento apunta de forma clara a reforzar la integración con Steam Play, Proton y diversos emuladores, al tiempo que pule detalles de la interfaz y amplía la compatibilidad con hardware y APIs actuales. Para los usuarios de distribuciones habituales en España y el resto de Europa, como Debian, Ubuntu o sus derivadas, la actualización se puede obtener ya en formato DEB, así como en código fuente y a través de Flatpak en Flathub.

Lutris 0.5.20 da impulso a Proton, DXVK y la capa D8VK

Uno de los ejes principales de Lutris 0.5.20 es la profunda revisión del soporte para Proton, la capa de compatibilidad de Valve para ejecutar juegos de Windows en Linux. A partir de esta versión, el sistema pasa a utilizar Proton-GE lanzado mediante UMU como opción predeterminada, una combinación pensada para mantener de forma más sencilla esta versión personalizada de Proton siempre al día.

La nueva entrega de Lutris permite además que Proton gestione directamente componentes clave como VKD3D, D3D Extras y DXVK-NVAPI, reduciendo posibles conflictos y mejorando la estabilidad de los juegos que dependen de estas bibliotecas. Esta delegación de tareas hace que la coordinación entre Lutris y Proton sea más limpia y predecible en títulos exigentes, algo especialmente relevante para quienes juegan a producciones modernas en Linux.

Otro cambio notable es la activación de la capa D8VK integrada en DXVK cuando se utiliza Proton, lo que amplía las posibilidades a la hora de traducir instrucciones de Direct3D 8 a Vulkan. Este tipo de mejoras resulta práctico para mantener jugables en Linux ciertos clásicos y títulos más antiguos que todavía se apoyan en APIs de gráficos previas a Direct3D 9, sin necesidad de soluciones externas adicionales.

Con la intención de proporcionar un control más fino, Lutris 0.5.20 añade también la posibilidad de trasladar directamente a Proton los ajustes de Esync, Fsync y DXVK. Estos parámetros, habituales en la comunidad de usuarios que afinan el rendimiento, pueden marcar diferencias en la fluidez, el uso de CPU y la latencia, de modo que el hecho de gestionarlos desde la interfaz de Lutris simplifica bastante el proceso de prueba y error.

Más opciones en Wine: driver Wayland y nuevos runners en Lutris 0.5.20

En el apartado de Wine, este lanzamiento incorpora una opción específica para seleccionar el driver Wayland de Wine como alternativa al enfoque clásico basado en X11. Este ajuste, que llevaba tiempo solicitado por la comunidad, permite aprovechar mejor las capacidades de los escritorios Wayland modernos, especialmente en entornos con compositores avanzados y monitores de alta frecuencia.

Junto a estos cambios, Lutris 0.5.20 suma un nuevo runner denominado «Azahar», pensado para ampliar el abanico de entornos con los que se pueden ejecutar juegos y aplicaciones. Aunque el nombre no revela de inmediato su función a simple vista, se integra como un componente más dentro del ecosistema de runners que ofrece Lutris, complementando opciones ya veteranas como Wine, Proton o distintos emuladores.

Para quienes comparten biblioteca en el hogar, la actualización introduce una fuente específica «Steam Family» para gestionar Steam Families. Esto permite integrar de manera más ordenada los títulos disponibles a través de las funciones de familia de Steam, facilitando el acceso a juegos compartidos desde una única interfaz de gestión en el escritorio Linux.

Nuevas fuentes y servicios: ZOOM Platform, EA App, GOG e Itch.io

En el terreno de las tiendas y fuentes de contenido, Lutris 0.5.20 añade soporte para «ZOOM Platform» como nueva fuente de juegos. Con ello, se amplía el abanico de servicios desde los cuales el usuario puede importar y gestionar su colección, una tendencia que encaja con el objetivo de Lutris de centralizar bibliotecas dispersas.

La integración con el cliente EA App se actualiza a la nueva API oficial, lo que garantiza que las instalaciones y descargas vinculadas a esta plataforma funcionen con los cambios introducidos por el propio servicio de Electronic Arts. Esta adaptación es importante para quienes mantienen parte de su biblioteca en EA App y no quieren renunciar a jugar en Linux.

También se refuerza el tratamiento de la información de las bibliotecas en línea gracias a la obtención del año de lanzamiento desde GOG e Itch.io. Este detalle puede parecer menor, pero permite ordenar mejor la colección, filtrar títulos por época y tener una vista más clara de la cronología de los juegos instalados.

En lo relativo a Itch.io, Lutris 0.5.20 cambia el método de autenticación y pasa a utilizar claves de API en lugar de usuario y contraseña. Este movimiento se alinea con las prácticas de seguridad habituales en servicios web y simplifica la integración para quienes gestionan colecciones amplias de juegos independientes. Además, las colecciones de Itch.io se simplifican de manera que, si el usuario no dispone de una colección llamada «Lutris», la aplicación mostrará automáticamente todos los juegos asociados a esa cuenta.

Lutris 0.5.20 introduce mejoras en la experiencia de uso y organización de la biblioteca

Esta versión presta atención también a la organización cotidiana de la biblioteca, incorporando una opción para ocultar los juegos de una fuente concreta en la vista principal. Así, si una persona no quiere que determinados títulos o plataformas aparezcan mezclados en el listado general, puede filtrarlos de forma más directa y mantener la interfaz más limpia.

Entre las novedades prácticas se incluye un atajo en el menú contextual para crear un acceso directo al modo Steam Big Picture, pensado para quienes utilizan el PC conectado a la televisión o un mando como periférico principal. Este gesto facilita lanzar la interfaz adaptada a pantallas grandes sin salir de Lutris.

Para dar más fluidez al manejo del programa, la versión 0.5.20 elimina el menú redundante «Añadir juegos», simplificando la navegación por las opciones. Al mismo tiempo, se incorpora una asociación de archivos que permite ejecutar instaladores con extensión .lutris mediante doble clic, lo que hace que la instalación de nuevos títulos desde scripts compartidos por la comunidad resulte más directa, sin tener que arrastrar archivos ni seguir pasos adicionales.

Soporte ampliado para emuladores y plataformas retro

Lutris 0.5.20 se acuerda también de los aficionados a los juegos clásicos y a la emulación, incluyendo compatibilidad para importar ROMs de Commodore 64 de manera más sencilla. Esto se suma a la ya extensa lista de sistemas que pueden gestionarse desde la misma interfaz, integrando tanto títulos modernos como bibliotecas retro.

Varios runners centrados en emulación y motores específicos han recibido actualizaciones en esta versión: TIC-80, EasyRPG, mGBA, Rosalie’s Mupen GUI, Ruffle y 86Box han sido revisados para mejorar estabilidad, compatibilidad y comportamiento general. Estos cambios interesan especialmente a quienes utilizan Lutris como lanzador unificado de emuladores, simplificando la configuración de cada plataforma.

Otra mejora que facilita el manejo de grandes colecciones retro es la incorporación de un campo de búsqueda dentro de la extensa lista de ajustes de máquinas de MAME. Dado que la configuración de MAME puede ser bastante abrumadora por la cantidad de sistemas soportados, esta función ayuda a localizar la máquina o parámetro deseado sin tener que recorrer interminables listados manualmente.

Compatibilidad con hardware actual e integración con el sistema

Con la vista puesta en las generaciones más recientes de tarjetas gráficas, Lutris 0.5.20 suma soporte ICD para GPUs Intel Xe. Este añadido mejora la detección y uso de estas gráficas en contextos donde se emplean controladores compatibles con Vulkan, asunto relevante para equipos recientes basados en hardware de Intel que se están empezando a ver en el mercado europeo.

En el ámbito del sistema, la nueva versión añade una opción específica para utilizar la terminal Ptyxis como emulador de terminal preferido. De este modo, quienes se sientan más cómodos con esta herramienta pueden integrarla sin tener que recurrir a ajustes manuales fuera de la aplicación.

Además, el proyecto ha trabajado en mejorar la compatibilidad con Python 3.14, anticipándose a cambios de futuro en las distribuciones Linux que adopten versiones más nuevas del lenguaje. Esto contribuye a que Lutris se mantenga operativo y estable cuando las principales distros vayan actualizando sus pilas de software, especialmente en entornos donde se prioriza la última tecnología.

Gestión de arte, configuración y BIOS de emuladores

En la parte visual, Lutris 0.5.20 introduce un cambio práctico: si no se dispone de recursos propios, la aplicación utilizará automáticamente las portadas o banners proporcionados por las fuentes de las que proceden los juegos. Así se evitan huecos vacíos en la interfaz y se ofrece una presentación más uniforme de la biblioteca sin que el usuario tenga que buscar imágenes a mano.

Para quienes sean más detallistas con la estética, se han añadido pequeños botones en el diálogo de configuración del juego que permiten elegir portada, banner e iconos a partir de una URL. Esto facilita personalizar el aspecto de cada título, por ejemplo, utilizando carátulas alternativas, versiones en otros idiomas o imágenes creadas por la propia comunidad.

El apartado de configuración se completa con la posibilidad de definir la ubicación de los archivos BIOS de emuladores desde las Preferencias. Centralizar este ajuste evita tener que configurar manualmente cada emulador por separado y reduce errores típicos en sistemas retro que requieren BIOS concretas para funcionar correctamente.

También se ha revisado la opción de «Script manual» en el menú contextual para que muestre las variables de entorno del juego. Esta información resulta muy útil para diagnosticar problemas, reproducir configuraciones concretas o compartir soluciones con otros usuarios en foros y comunidades técnicas.

Instalación y disponibilidad en distribuciones GNU/Linux

En cuanto a la distribución del software, Lutris 0.5.20 se puede descargar desde la página del proyecto en GitHub tanto en formato DEB como en código fuente. Para la mayoría de usuarios de Debian, Ubuntu y derivadas, el paquete DEB será la opción más directa, mientras que quienes prefieran compilar o adaptar el programa a entornos más particulares pueden recurrir al tarball con el código.

Como alternativa, la aplicación se encuentra también disponible como paquete Flatpak en Flathub, una vía muy popular entre usuarios europeos por su comodidad y aislamiento del sistema base. Instalar Lutris mediante Flatpak permite recibir actualizaciones de forma centralizada, sin depender de los repositorios que mantenga cada distribución concreta.

Quienes estén interesados en todos los cambios al detalle pueden consultar las notas de la versión publicadas en el repositorio oficial de Lutris, donde aparecen listados los ajustes menores, correcciones y contribuciones de la comunidad que acompañan a las mejoras destacadas de esta iteración.

Con este lanzamiento, Lutris continúa puliendo su papel como centro neurálgico para gestionar juegos y emuladores en Linux, prestando atención tanto a los grandes bloques de compatibilidad (Proton, Wine, DXVK, D8VK) como a pequeños detalles de organización, arte y usabilidad que se notan en el día a día. Sin cambios revolucionarios en solitario pero con una suma constante de mejoras, la versión 0.5.20 refuerza la sensación de que jugar en GNU/Linux es cada vez menos un experimento y más una opción sólida para quien quiera centralizar su biblioteca sin depender exclusivamente de Windows.