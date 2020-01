¿Hay algo que odias de tu vida y el mundo en el que vives? ¿El heteropatriarcado? ¿El comunismo? ¿Las zanahorias? Solo tienes que hacer como los directores de cine fracsados o algunos militantes cuyo conocimientos ideológicos provienen de Rincón del Vago. Échale la culpa del cierre de Blockbuster.

No importa que desde su fundador hasta los principales analistas de la industria se hayan cansado de demostrar que los unicos culpables del cierre de esta gigantesca cadena de videoclubes sean sus propios accionistas. Las explicaciones sin fundamento siguen vivas.



Una aclaración para evitar discusiones estériles. Aunque el tweet que dio origen a este artículo es de un anticapitalista, no estoy escribiendo en contra de ninguna tendencia política. La liviandad de la formación teórica no es patrimonio de ninguna de ellas. Es el resultado de las deficiencias de un sistema educativo que en mi generación se basada en las fotocopias de capítulos antes que en la lectura y análisis de libros completos. Para la siguiente ya estaban los sitios de resúmenes como Rincón del Vago y la Wikipedia y en la actualidad Youtube y las redes sociales.

¿Qué era Blockbuster?

Cada vez que una tecnología produce un cambio en las costumbres, los que se ven sometidos a la competencia se sienten amenazados y piden protección amparándose en las fuentes de trabajo que generan. Un caso particularmente curioso es de los cocheros de caballos londinenses que no veían con buenos ojos la fabricación de paraguas.

Pero, tambien pasó con:

Los empresarios de teatro con la aparición del cine.

Los editores de diarios con la aparición de la radio.

Los dueños de cine con la aparición de la televisión.

Las emisoras de radio con la aparición de la televisión.

En 1975, cuando Sony presentó su tecnología de videograbación, la historia volvió a repetirse. Los dueños de los cines clamaban por el cierre de las salas. Las agencias de publicidad se quejaban de la posibilidad de saltarse los avisos En esa época apareció el villano ideal “la piratería”y los intentos infructuosos de combatirla.

Si prestaron atención a la lista de más arriba, habrán visto de que ninguna de las formas de distribución de contenidos desapareció. La que si no está más es la de los videoclubes.

Los videoclubes (como se llamaban en Argentina) o tiendas de video, eran locales que te rentaban un videocasete (o dvd en sus últimos tiempos) con una película por un tiempo limitado. Para regentear un videoclub en forma legal necesitabas una fuerte inversión de capital para no solo tener un amplio catálogo de películas actualizado constantemente, sino también para reemplazar los títulos con soporte físico deteriorado.

Al ser una cadena internacional, Blockbuster le fue comiendo el mercado a las pequeñas tiendas de video barriales. Para empezar, disponía de mucho más capital para invertir en títulos. Ya no tenías que esperar meses para ver esa película que a todo el mundo le interesaba. Y la calidad de la imagen. al renovarse más seguido el medio de soporte, era mejor. Una ventaja adicional era que allí mismo podías comprar algo de comer y tomar para acompañar la película.

La gran ventaja de los servicios de streaming con respecto a Blockbuster es que abren el juego a otro tipo de cinematografía (y en las producción de esas películas trabaja gente) Al menos en Argentina, la oferta de contenidos estuvo dominada por la industria norteaméricana. En Netflix pude ver cine independiente y cine de países como India, Corea, China o Israel. Nada de eso se conseguía en Blockbuster.

Y en sector de la provisión de servicios de Internet, también trabaja gente. Instaladores, administrativos, especialistas en software, soporte técnico. En todos los sistemas políticos una tecnología sustituye a otra y las fuentes de trabajo se modifican. La URSS de 1970 no era la misma de 1917.

La verdad sobre Blockbuster: Por qué cerró

Según los especialistas, los motivos del cierre de Blockbuster son:

Incapacidad de generar rentabilidad: Desde 1996 a 2010, Blockbuster sólo fue rentable durante dos años. Y entre 2002 y 2006, perdió unos 4.400 millones de dólares.

Desde 1996 a 2010, Blockbuster sólo fue rentable durante dos años. Y entre 2002 y 2006, perdió unos 4.400 millones de dólares. Baja de los precios de los DVD: Comparativamente era más negocio comprarte el DVD de la película que te gustaba que alquilárselo a Blockbuster.

Comparativamente era más negocio comprarte el DVD de la película que te gustaba que alquilárselo a Blockbuster. Endeudamiento: La empresa pidió un préstamo para pagar a su controlante Viacom y poder independizarse. Los expertos creen que el pago de esa deuda fue una de las causas de su final.

La empresa pidió un préstamo para pagar a su controlante Viacom y poder independizarse. Los expertos creen que el pago de esa deuda fue una de las causas de su final. Apertura indiscriminada de nuevos locales sin pensar en la capacidad de producir rentabilidad

de nuevos locales sin pensar en la capacidad de producir rentabilidad Excesivos cargos por retrasos en la devolución.

en la devolución. Competencia: Minoristas como WalMart o BestBuy y cadenas de video más pequeñas y eficientes se introdujeron en el mercado con un alquiler más bajo.

La verdad es que el avance tecnológico y el cambio en las condiciones de vida es algo asociado a los seres humanos sin importar los sistemas económicos. De hecho, algunos de nosotros estamos en una etapa post Netflix.

Por supuesto que el futuro del trabajo es una discusión que tenemos que dar en forma urgente. Pero llorar por empresas ineficientes y servicios anacrónicos, no es el camino.