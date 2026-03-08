La Steam Machine llegará… en 2026

Malas noticias para los que esperábamos adquirir una Steam Machine. O bueno, noticias, pero tampoco se puede decir que no nos lo esperábamos. Cuando Valve anunció que lanzaría una nueva «consola» (entre comillas porque es un PC) para el salón, dijo que llegaría en el primer cuarto de 2026. Justo en aquel momento se vivió otro boom con la IA, y los precios de los componentes empezaron a subir. Ya estamos en marzo, cuando deberían haber puesto a la venta la Steam Machine, y lo que tenemos es algo diferente.

Valve publicó el resumen anual de Steam de 2025, y hay algo de información sobre la llegada de los Machine, Controller y Frame. Lo que más nos interesa reza «Esta es la línea de hardware que anunciamos en 2025. Esperamos lanzarlo durante la primera mitad de 2026, aunque, como compartimos recientemente, la escasez de memoria y almacenamiento nos ha creado desafíos. ¡Compartiremos novedades públicamente cuando finalicemos nuestros planes!«.

Steam Machine en la primera mitad de 2026… ¿sí o no?

No está claro cuándo llegará la Steam Machine, y por lo tanto tampoco los Controller y Frame. Este artículo se ha escrito con un poco de retraso, pues estamos en fin de semana, pero hay información por la red un tanto contradictoria. En algunos medios se puede leer que Valve había dicho que la nueva consola llegaría «en algún momento de 2026», pero el resumen anual sigue poniendo «primera mitad de 2026». No sé si han vuelto a modificar el texto, pero así están las cosas y así se las estamos contando.

El problema es, y permítanme decirlo con un poco de sarcasmo, ese tipo de contenido en el que hay perritos acostándose para que no les pille su mamá cuando veían Internet en la cama o los de esos gatos electricistas a los que se les planta el pelo. Esos vídeos se generan con Inteligencia Artificial Machine Learning, y para poder funcionar se necesitan GPUs para hacer el trabajo, RAM para los servidores y almacenamiento para guardar los datos. El resultado es una gran demanda de esos componentes, y la escasez de oferta hace que el precio de éstos suba mucho.

No pueden demorar mucho el lanzamiento

En un principio, Valve quiere asegurarse de lanzar la Steam Machine en el momento adecuado. La cuestión es: ¿cuál es ese momento? Este dispositivo se diseñó con una idea en mente: montar el hardware más popular (lo que usan más personas en Steam) de 2025 en un equipo con un precio relativamente competitivo. Dicho de otra manera, el «PC medio» de 2025, lo que no es demasiado caro porque no es el más potente del mercado.

Ese punto es en el que hay que centrarse. Los componentes seguirán estando altos de precio probablemente todo 2026, y no se descarta que 2027. Si Valve retrasa mucho el lanzamiento, ese hardware que sería solvente a principios de 2026 podría dejar de serlo más adelante. Así que no pueden tardar mucho más en anunciar su disponibilidad.

Especulando: qué podría pasar

Ahora se nos plantean nuevos escenarios, todos ellos especulativos:

Valve está esperando un momento en el que los precios se asienten, o que avancen unas hipotéticas negociaciones para que el precio se mantenga si adquieren muchas unidades de los diferentes componentes. Esto sería lo mejor, pues el precio del aparato se mantendría. La espera no servirá de nada y los precios se mantendrán altos. Si se da el caso, el precio de la Machine podría verse ampliado o Valve podría hacerse cargo de la diferencia (vender a pérdidas o casi). Si la vende a pérdidas sería como la Steam Deck, más o menos, y seguiría con un precio competitivo. De lo contrario, bueno, hagan cuentas. No la lanzan hasta más adelante. Esperando un mejor momento, podríamos tener que esperar mucho más tiempo, no se sabe hasta cuándo. El problema con esto, como decimos, es que el hardware anunciado no se hará mejor con el paso de los meses. ¿Cambio en el hardware? Lo sé, esto ya es para cogerlo con pinzas y valorar todas las posibilidades. Si todo sale mal y piensan que la Steam Machine va a ser un fracaso, siempre pueden retrasarla hasta un momento en el que el precio de componentes sea más justo y adaptar el hardware al momento del lanzamiento.

Si tuviera que apostar, diría que la Steam Machine anunciará su disponibilidad en junio con el hardware original, o bien con un precio de unos 50€ más de lo esperado por Valve (según cálculo de «especialistas») o a lo que tenían pensado en un principio, pero haciéndose ellos cargo de la diferencia. Lo único claro es que aún tendremos que esperar para jugar a títulos como Borderlands 4 sin tirones los que nos planteábamos hacerlo en una Steam Machine.