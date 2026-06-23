Tras un largo periodo de desarrollo y una expectación creciente, la propuesta de Valve para conquistar el espacio bajo el televisor ya es una realidad tangible. La nueva Steam Machine busca fusionar la versatilidad de un ordenador personal con la comodidad de una consola, ofreciendo un ecosistema basado en SteamOS que promete una experiencia de uso mucho más fluida y directa que la de un PC convencional con Windows.

La llegada de estos equipos marca un punto de inflexión en la estrategia de la compañía, que ha decidido apostar por un producto de alta gama (media para los jugadores más exigentes) en lugar de competir en precio con las máquinas de Sony o Microsoft. Aunque la propuesta es ambiciosa, el fabricante reconoce que el encarecimiento de los componentes, especialmente en memorias y almacenamiento, ha elevado el coste final por encima de las previsiones que se barajaban inicialmente. Sólo hace falta ver la diferencia de precios para entender que solo el SSD tiene gran parte de la culpa.

Rendimiento técnico y diseño de hardware de la Steam Machine

Uno de los aspectos que más atención ha captado es el chasis de la máquina, que con apenas seis pulgadas por lado consigue mantener unas temperaturas estables y un nivel sonoro prácticamente imperceptible. Este diseño minimalista permite que el dispositivo pase desapercibido en cualquier mueble de salón, cumpliendo con la premisa de ser un equipo potente que no requiere de una torre aparatosa para funcionar con soltura.

En el apartado puramente técnico, las pruebas realizadas sitúan a este equipo en una posición particular dentro del mercado actual. Si bien es capaz de mover títulos exigentes a 1080p con ajustes gráficos elevados, su potencia bruta se encuentra en un escalón intermedio, siendo comparable en algunos escenarios a configuraciones con gráficas RTX 5050. Para alcanzar resoluciones 4K en los juegos más modernos, el sistema se apoya de forma inteligente en herramientas de escalado como FSR, equilibrando así la carga de trabajo.

Configuraciones, precios y disponibilidad en Europa

Valve ha estructurado la oferta de la Steam Machine en torno a dos capacidades de almacenamiento principales, con opciones que incluyen o no su mando oficial. El modelo de entrada cuenta con 512 GB y parte de los 1.039 euros en territorio europeo, mientras que la versión más avanzada, que alcanza los 2 TB de capacidad e incluye carcasas personalizables y el Steam Controller, sitúa su precio en los 1.428 euros.

En cuanto a la logística de lanzamiento, la compañía ha optado por un sistema de distribución controlado para evitar problemas de stock. Los usuarios que hayan realizado su reserva y cumplan los requisitos de la plataforma empezarán a recibir las notificaciones para completar sus pedidos el 29 de junio, momento en el que se activará el proceso de envío de las primeras unidades de forma progresiva.

A pesar de sus bondades, el sistema operativo propio todavía encuentra ciertas barreras en el ámbito del juego online competitivo. Debido a los sistemas antitrampas, algunos títulos de gran éxito no son compatibles de forma nativa con SteamOS, lo que obliga a los usuarios a consultar previamente la compatibilidad de su biblioteca si su interés principal reside en el multijugador masivo o en ciertos éxitos comerciales muy específicos del mundo del PC.

Producto con su público

Estamos ante una pieza de ingeniería que prioriza el silencio y la integración en el hogar por encima de la rentabilidad económica inmediata. La apuesta de Valve se desmarca de la sencillez de las consolas cerradas para ofrecer un terminal que, aunque requiere de una mayor inversión económica, otorga una libertad de configuración y catálogo sin precedentes en un formato tan reducido. Se perfila como el capricho ideal para quienes ya poseen una amplia colección de juegos digitales y buscan la máxima comodidad sin renunciar a las ventajas técnicas de un ordenador hecho a medida.

Más información en su página de Steam.