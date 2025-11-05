Vaya puntería que tengo. Totalmente verídico, anoche puse a descargar Horizon Forbidden West en mi Steam Deck, y lo hice antes de acostarme. Sé que irá justito, sé que puedo encontrar bugs, pero no aguanto más y quiero probarlo. El caso es que, estando la Deck algo alejada del router, la descarga me marcaba cerca de una hora. Pues bien: hoy me he levantado con una noticia que podría haberme evitado esperar.

Y es que Valve está probando una nueva función para completar todas las descargas en un nuevo modo de pantalla apagada y bajo consumo. Cuando finalicen las descargas, la Steam Deck se pondría en reposo total. Dicho de otro modo, lo que está desarrollando es una función que pondría el aparato en algo así como un semi-reposo mientras descarga, parar finalmente ponerse a dormir del todo sin que tengamos que estar pendientes.

La nueva función de la Steam Deck funcionará por defecto conectada a la red eléctrica

Esta función estará activada por defecto cuando la Steam Deck esté conectada a una red eléctrica. También se puede activar manualmente en los ajustes de energía.

Este tipo de descargas están accesibles de dos maneras:

Cuando la Steam Deck está descargando contenido, al pulsar el botón de apagado mostrará un nuevo diálogo, preguntando si queremos continuar descargando con la pantalla apagada. Si decimos que sí, entrará en este nuevo modo.

Además, el aparato se pondrá automáticamente en este modo tras un tiempo de espera, el mismo en que tenemos configurado para que entre en reposo.

Mientras está en este modo, si pulsamos el botón de encendido o movemos la Deck, aparecerá una nueva pantalla de estado que mostrará el progreso de la descarga. Desde esta pantalla podemos despertar totalmente la consola o dejar que siga descargando con la pantalla apagada.

Si usamos el aparato con batería —sin corriente— se pondrá en reposo total si la batería cae por debajo del 20%.

Esta novedad está ahora mismo en los canales Beta y Preview. Llegará al Estable en una actualización futura.