La startup nuclear Transatomic Power se vuelve open-source tras cerrar

No todas las startups triunfan, no todos los proyectos que parecen prometedores llegan a un buen puerto. Ese es el caso de Transatomic Power fundado por Mark Massie y Dr. Leslie Dewan en abril de 2011, una Nuclear Startup que pretendía crear su propio concepto de Reactor Nuclear mucho más eficiente que los convencionales. Pero para este tipo de proyectos fallidos siempre hay un salvavidas, en este caso ha sido el código abierto, ya que ahora el proyecto se ha liberado y sobrevive a pesar del cierre de este negocio.

No es la primera vez que hablamos de proyectos de código abierto fuera del software o del hardware, la libertad se expande más allá como hemos visto en otras noticias de LxA, como en proyectos de biología, proyectos de F1, etc. En esta ocasión es un proyecto de física nuclear, algo mucho más serio y que parece bastante cerrado en principio, pero que tras este precedente ya no lo será. Ahora el reactor nuclear que proponían se ha abierto para todos. El proyecto no fue construido dentro del plazo que prometieron y tuvieron que cerrar las operaciones el 25 de septiembre de 2018, pero no se ha tirado todo al a basura, sus diseños ahora están bajo las normas del código abierrto para que sigan adelante y mejoren lo que ya tenían. Como bien han declarado desde esta empresa cesada, siguen siendo entusiastas y optimistas sobre una gran mejora en el futuro de la energía nuclear, abriendo esta tecnología para todos, tanto investigadores como desarrolladores.

Así lo han dicho a través de su cuenta de Twitter, poniendo al diseño de este reactor de nuevo en el punto de mira. El reactor que están desarrollando es uno del tipo transatómico, es decir, que usa sales fundidas en vez de agua ligera como en los reactores térmicos convencionales. Este tipo de reactor usa combustible líquido en vez de sólido, lo que facilita el mantenimiento. Además producen una menor cantidad de residuos nucleares por año, siendo de unas 4.8 toneladas frente a las 10 toneladas anuales de los convencionales. Y si eso te parece poco, son significativamente más seguros ante accidentes y funcionan a presión atmosférica y no ha cien veces ésta como los otros…