La saga Borderlands ha llegado a GeForce Now. El servicio de juegos en la nube de NVIDIA suma así a su catálogo varios de los juegos FPS que más gustan, tanto por su gameplay como por su humor gamberro e irreverente. Y es que NVIDIA está poniendo bastante carne en el asador de este servicio, como también lo demuestra que haya disponible una opción para jugar al popular Fornite.

La noticia saltó ayer 19 de agosto, y yo me enteré porque me apareció en el cliente de Steam de mi Steam Deck. Está disponible la saga completa, si entendemos como tal a los juegos de disparos en primera persona y no contamos el 4 que aún no se ha lanzado oficialmente. Como no lo voy a jugar en la nube porque no me hace falta, y porque tendría que pasar mucho tiempo para obtener algunas otras respuestas, no sé bien qué paquetes incluye cada versión.

Borderlands ya se puede jugar gratuitamente en la nube

Lo que aparece en mi biblioteca es la versión GOTY de Borderlands 1, Borderlands 2, Borderlands Pre-Sequel y Borderlands 3. En mi biblioteca de Steam tengo también el 1 normal, pero ese no aparece en GeForce Now. Además, mi Borderlands 2 incluye varios DLC extra que no sé si están disponibles en el servicio de NVIDIA. Del 3 poco puedo decir mucho porque no lo he empezado.

En teoría, y viendo que para conectarse a una cuenta de Steam pide el código QR — si está activa la verificación en dos pasos –, debería poderse descargar o acceder al contenido extra, pero es algo que no puedo confirmar.

El que no aparece es el de la aventura gráfica, Tales of Borderlands, un juego que tengo porque se me fue la mano, y cuando quise devolverlo me dijeron que había pasado demasiado tiempo desde la compra. El de Tiny Tina no se incluye.

El que esté interesado en jugar a estos y otros títulos en GeForce Now debería leer nuestro artículo relacionado sobre el servicio. Os adelanto que los títulos hay que tenerlos en propiedad en cualquiera de las plataformas compatibles.