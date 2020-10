Sin lugar a dudas, YouTube es la plataforma de vídeos más usada del mundo. Somos muchos los que la usamos tanto para subir nuestros vídeos como para ver los de otros usuarios y empresas, pero a veces no nos es suficiente con ver un vídeo y queremos descargarlo para verlo más veces y sin conexión. Una de las herramientas que más se usaba en Linux se llamaba YouTube-DL, y estamos hablando en pasado porque ya no se puede descargar.

La responsable ha sido la Asociación de Industria Discográfica de Estados Unidos, RIAA por sus siglas en inglés, quien tiene en su punto de mira al software que se usa para violar los derechos de autor, como algunos descargadores de vídeos. Es el caso de YouTube-DL, en parte porque se podía usar para descargar incluso aquellos vídeos que no deberían, a diferencia de lo que ocurre con servicios como los que ofrecen SaveFrom.net que sólo nos sirven si el vídeo no está protegido de ninguna manera.

YouTube-DL deja de estar disponible en GitHub

Si vamos ahora a la página de GitHub de YouTube-DL, vemos un comunicado que parece ser enviado por la RIAA, quien representa a casi del 85% del consumo de música grabado legalmente en los Estados Unidos, y dice que la asociación «está autorizada para actuar en nombre de sus empresas miembro en asuntos relacionados con la infracción de sus grabaciones de sonido, obras audiovisuales e imágenes, incluida la aplicación de sus derechos de autor y derecho consuetudinario en Internet«. Por lo tanto, y bajo la amenaza de ser demandados, sus desarrolladores han eliminado YouTube-DL de GitHub.

Y no sólo eso: en el comunicado, la RIAA también menciona que hay decenas de proyectos que usan su código y aseguran que infringen los mismos derechos, a lo que no dicen nada pero dan a entender que la RIAA podría tomar, y de hecho se espera que lo haga, las mismas medidas contra ellos.

Lo que personalmente me hace dudar un poco es un punto: se supone que lo que estaba violando YouTube-DL era la sección 1201 de la ley de Copyright de los Estados Unidos, y en ella se prohibe que nada pueda puentear el contenido DRM. Esto lo menciono por una impresión personal, porque Firefox no nos pide que activemos el DRM para reproducir contenido de YouTube, pero teniendo en cuenta que «DR» significan «Derechos Digitales», sí parecen violar esa sección. En ella no se prohibe sólo la distribución del contenido protegido, sino también romper sus protecciones y duplicarlo.

¿Y ahora qué?

Si estabas usando YouTube-DL, aún deberías poder usarlo, siempre y cuando no lo desinstales. Para los que ya no lo tengan, aún hay maneras de descargar el contenido de YouTube como hacía YouTube-DL, empezando por la SaveFrom.net anteriormente mencionada, TubeNinja.net u otras alternativas, como Jdownloader o una que podemos usar desde Firefox que explicamos en nuestro blog hermano, aquí.