El pasado febrero, Clem Lefebvre publicó una nota mensual de Linux Mint en la que mencionaba que probablemente bajarían la frecuencia de lanzamientos. Resumiendo, el proyecto cree que pasan demasiado tiempo pensando en nuevas versiones, y quieren pasar más de ese tiempo en desarrollar cosas que consideran más importantes. Teniendo en cuenta que su base no cambia (es siempre Ubuntu LTS), creo que tiene mucho sentido. Queda peor de cara al público, pero al final será mejor para todos.

La nota de este mes, que ha llegado más tarde de lo esperado, menciona tres puntos: primero, se ha confirmado que la frecuencia de lanzamientos bajará de 2 a 1 lanzamiento por año; segundo, el lanzamiento de la próxima versión está planeado para Navidad de 2026; por último, Linux Mint pasará a usar el mismo instalador que LMDE, que es el live-installer que también se usa en Debian. No lo dicen así, pero se sobrentiende que ya no habrá lanzamiento de mediados de año.

Linux Mint 23 Alfa ya se está desarrollando

Hasta ahora, Linux Mint llegaba en aproximadamente julio-agosto y diciembre-enero. Esto eran 2-3 meses después de cada versión de Ubuntu. Con el nuevo calendario, las versiones llegarán a final de año. Como hemos explicado, la base será Ubuntu LTS, pero las nuevas funciones serán más y mejor, pues usarán el tiempo ganado en mejorar su software. Recordamos que Linux Mint desarrolla Cinnamon, y también tiene varias XApps, como Warpinator o Time Shift.

Actualmente ya están centrados en el desarrollo de lo que actualmente llaman Linux Mint 23 Alfa, nombre que no es definitivo. Lo que sí se sabe es que actualmente usa la base Ubuntu 26.04, kernel Linux 7.0, Cinnamon 6.7-unstable, CJS 140 y el mencionado live-installer, que lo han traído de LMDE para sustituir el Ubiquity de Canonical, soporta instalaciones OEM, BIOS/UEFI, SecureBoot y LVM/LUKS. Por otra parte, también tienen planeado mejorar mucho el soporte para Wayland.

Llegado el momento publicarán más información. Y nosotros, como siempre, nos haremos eco de ella.