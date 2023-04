La propuesta de ley de resiliencia cibernética de la UE podría tener consecuencias adversas en Python

Deb Nicholson, directora ejecutiva de Python Software Foundation dio a conocer que la propuesta Ley de Resiliencia Cibernética (CRA) de la UE lanzada el año pasado, puede causar problemas que ponen en peligro la misión de la organización y la reputación de la comunidad de software libre.

La propuesta es necesaria para aumentar el nivel de confianza de los usuarios y el atractivo de los productos de la UE que contienen elementos digitales al tiempo que brindan seguridad jurídica.

Para quienes desconocen de la Python Software Foundation (PSF) deben saber que es una organización benéfica sin fines de lucro cuyo objetivo es promover, proteger y promover el lenguaje de programación Python. Python Software Foundation facilita discusiones técnicas para el ecosistema en general y apoya muchas oportunidades educativas para la comunidad global de desarrolladores de Python.

La Python Software Foundation expresa su preocupación sobre algunas formulaciones de la política propuesta actualmente ya que «no es lo suficientemente clara para un ecosistema como el de Python». Tal como está redactado actualmente, la Free Software Foundation podría ser financieramente responsable de cualquier producto que incluya código Python, aunque nunca ha recibido ganancias monetarias de ninguno de estos productos.

Deb Nicholson menciona que «ciertamente, todos quieren seguridad, que los consumidores tengan garantías razonables y que la industria del software sea responsable ante sus clientes». Sin embargo, es esencial que estas garantías se esperen de la entidad correcta y que la carga legal de cualquier falta de informe recaiga sobre la entidad correcta.

Muchas piezas de software que terminan en productos comerciales de software o hardware provienen de repositorios de software gratuitos disponibles públicamente, como PyPI, donde no se paga ninguna compensación. No se debe agradecer a los lenguajes y repositorios de código abierto los servicios públicos que brindan de forma gratuita con el riesgo continuo de acciones legales ruinosas y costosas. FSP no debe ser responsable de cada aplicación o dispositivo que contenga código Python.