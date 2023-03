Hace poco más de dos meses desde que PINE64 anunció que estaba preparando la PineTab2, entre otras cosas que publicaron en ese momento. Teniendo en cuenta sus especificaciones, el hype podría haber sido mayor, y si no lo fue, por lo menos a título personal, fue por la primera versión, aquella Early Adopter que en la actualidad ya está más de 3 meses sin recibir ninguna actualización. Pero arriba ese ánimo (el mío, claro), porque aquí estamos para hablar de esta segunda versión que tiene mejor pinta.

La primera era demasiado buena para ser verdad. Una tablet con Linux por 88€ en España y que funcionaba como se veía en los vídeos… Pero resultó que no se incluían impuestos ni tasas, por lo que al final tuvimos que pagar unos 150€ si no recuerdo mal. Ese es el precio de salida de la PineTab2, aunque suponemos que a eso habrá que sumarle el IVA y puede que algún arancel.

Habrá una PineTab2 de 4GB y otra de 8GB de RAM

Teniendo en cuenta los tantos por cien, y que esta cuesta un 59% más, calculo que la PineTab2 tendrá un precio de entrada con IVA y otros impuestos de unos 240€ en España. Esa la de 4GB, porque un detalle que nos han revelado hoy es que habrá dos versiones de la PineTab2: una con 4GB de RAM y la otra con 8GB de RAM. La básica tendrá un almacenamiento de 64GB, y la más cara 128GB. La de 8GB RAM/128GB almacenamiento tendrá un precio de 209$, sobre lo que yo calculo que en España se quedará en unos 335€. Es lo que cuesta una tablet con Android decente, pero esta PineTab2 debería ser capaz de mucho más.

Y vuelvo a hacer la misma pregunta que hace algo menos de tres años: ¿debería comprar una? Mi consejo, además basado en al experiencia, es que hay que tomárselo con calma. Esta pinta mucho mejor que la anterior y sí debería funcionar bien, pero esa es una promesa que no cumplieron en la versión Early Adopter, por lo que yo me esperaría. En el peor de los casos, pues bueno, uno se queda sin, pero las reviews que se hagan de la próxima tablet de PINE64 nos hará saber en qué punto están ahora. Y si ese punto es bueno, y no hemos podido hacernos con una PineTab2, pues la nuestra será la PineTab3. Y no nos olvidemos del teclado, que de momento no han dicho nada y eso debe significar que sólo está en inglés.

Para el que le pueda interesar, cuando informen sobre su disponibilidad publicaremos el artículo correspondiente tan pronto en cuanto nos sea posible.