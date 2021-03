La OSI dejará de colaborar con la FSF si Richard Stallman no vuelve a dimitir

Durante los últimos dias la comunidad relacionada con el open source y también con relación a la Free Software Fundation (FSF) han estado en un revuelto debido a al reciente anuncio por parte de su regreso de Richard Stallman (puedes consultar los detalles en la publicación de diego en el siguiente enlace).

Y es que Richard M. Stallman sorprendió a muchos al anunciar que regresaba a la junta directiva de la Free Software Foundation con lo cual si la FSF le permite unirse nuevamente a su junta directiva, su regreso no deleita a todos los principales actores del código abierto y del software libre, en particular a la OSI (Open Source Initiative).

Ya que este último anunció que suspenderá de momento toda colaboración con la FSF mientras Stallman forme parte de la dirección de la organización.

En su anuncio que realizo, la OSI comparte lo siguiente:

Para cumplir plenamente la promesa del código abierto, la Iniciativa de código abierto (OSI) se compromete a construir un entorno inclusivo donde una comunidad diversa de contribuyentes se sienta bienvenida. Claramente, esto no es posible si incluimos a aquellos que han demostrado un patrón de comportamiento que es incompatible con estos objetivos.

Y es que la OSI no dudó en expresar públicamente su «indignación» por esta noticia, pues su posición es clara: la organización se niega a permitir que Stallman ocupe una posición de liderazgo en cualquier cosa que tenga que ver con el código abierto y el software libre y ya no colaborará con la FSF si no se cumplen estos dos requisitos.

“Para cumplir plenamente la promesa del código abierto, OSI se compromete a crear un entorno inclusivo donde una comunidad diversa de contribuyentes se sienta bienvenida. Esto claramente no es posible si incluimos a aquellos que han demostrado un patrón de comportamiento incompatible con estos objetivos ”, dijo. “Richard Stallman anunció recientemente que regresará a la Junta Directiva de la FSF, una declaración que la FSF no ha negado. Creemos que es inapropiado que Stallman ocupe una posición de liderazgo en la comunidad de software libre y de código abierto. Si no hablamos en contra de esto, nuestro silencio podría malinterpretarse como apoyo. La Open Source Initiative pide a la Free Software Foundation que responsabilice a Stallman por su comportamiento pasado, lo retire del liderazgo de la organización y se esfuerce por corregir el daño que ha causado a todos los que excluyó ”, exige la OSI.

Según OSI, esto incluye:

«A aquellos que Stallman considera menos dignos y aquellos a los que ha herido con sus palabras y acciones». “No asistiremos a ningún evento al que asista Richard Stallman y no podremos colaborar con la FSF hasta que Stallman sea removido del liderazgo de la organización. El software gratuito y de código abierto no será accesible para todos hasta que sea seguro para todos participar y, por lo tanto, hacemos un llamado a nuestros pares de la comunidad de software en general para que se unan a nosotros para asumir estos compromisos ”, escribió OSI en un artículo en su sitio web.

Independientemente de la respuesta, el simple hecho de que haya hecho un anuncio de tal magnitud resalta otras preguntas y sobre todo simplemente Stallman esta sobre el borde del acantilado dos supuestos, uno en donde ignore todo y su regreso sea paulatino y sobre todo donde corre el riesgo de dañar la relación entre las diversas organizaciones en la comunidad de código abierto y software libre.

Mientras que por otro lado, si su vuelta en la junta de la FSF sea negada, de todas formas estaría sentando un precedente y muchos cambios relacionados en las políticas de FSF y en varias comunidades del open source.

Por último, se sabe que Stallman ahora está tomando una posición firme: no volverá a dimitir. Entonces, ¿cómo serán las cosas en el futuro entre OSI y FSF?

Si quieres conocer más al respecto sobre la posición que ha tomado la OSI, puedes consultar los detalles dirigiéndote al siguiente enlace.