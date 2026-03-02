Hace ya mucho tiempo desde que Manjaro anunció que estaba desarrollando un PC de mano. Su nombre, OrangePi Neo, y el sistema operativo que usaría sería Manjaro Gaming. Ya en 2025 nos preguntábamos si llegaría tarde, ya que ofrecería un rendimiento similar al de la Steam Deck, pero llegando varios años después. Las últimas noticias no son más esperanzadoras, y hay que agradecérselo todo a esos vídeos de gatitos trabajando y perritos que se esconden para que no les pillen mirando Internet por la noche.

El hilo original sobre la OrangePi Neo se abrió en febrero de 2024, hace ya más de dos años. Ese post se ha actualizado con nueva información, diciendo que «Debido a los altos precios de RAM DDR5 y SSDs, el proyecto está actualmente sobre el hielo«. El resto, como las certificaciones para la Comunidad Europea y FCC están completos. Se han logrado muchas mejoras en Manjaro Gaming Edition, pero están esperando un buen momento para lanzar el producto.

¿Cuándo llegará la OrangePi Neo?

Lo que decía antes sobre los perros y gatos tenía que ver con el uso de la Inteligencia Artificial. Para poder abastecerla, hacen falta muchas GPUs para generar contenido, SSDs para almacenar información y RAM para los servidores, eso como mínimo. Se están haciendo con todo el stock, y la ley de la oferta y la demanda hace que los precios de esos componentes tan importantes suban.

La OrangePi Neo tenía que tener un precio económico que rondaría los 500€, siendo ese uno de sus puntos más fuertes. Pero si el coste aumenta y el hardware no es más reciente, el dispositivo pierde parte o todo su atractivo.

Estaba previsto que la OrangePi Neo llegara con AMD 7840u u 8840u, lo que, como decimos, puede ser muy justo para 2026. No se puede descartar que tomen nuevas decisiones cuando el proyecto se reactive. Por ejemplo, podrían mejorar el hardware, e incluso cancelarlo totalmente. Habrá que ver qué pasa.