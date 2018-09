La nueva versión de KaOS 2018.08 ya está lista con nuevas actualizaciones

KaOS es una distribución de Linux que presenta la última versión del entorno de escritorio KDE junto con las aplicaciones que lo conforman, en lo cual podemos encontrar el conjunto de aplicaciones Calligra y otras aplicaciones de software populares que usan el kit de herramientas Qt.

Fue inspirado por Arch Linux, pero los desarrolladores crean sus propios paquetes que están disponibles en los repositorios internos. KaOS emplea un modelo de desarrollo de lanzamiento continuo y está diseñado exclusivamente para equipos de 64 bits.

Como siempre, esta distribución continúa actualizándose cada dos meses y en esta nueva actualización encontraran los últimos paquetes para el entorno de escritorio KDE Plasma Desktop, que incluyen KDE Frameworks 5.49.0, Plasma 5.13.4 y KDE Applications 18.08.0, los cuales fueron construido en Qt 5.11.1.

Además de ello se incluye la nueva aplicación de primera ejecución Croeso KaOS ‘creación Croeso (Gales de bienvenida)’ para ayudar a configurar una nueva instalación.

Se ejecutará en el sistema recién instalado y ofrece ajustar unos 15 ajustes comúnmente utilizados y reemplaza al asistente de primera ejecución basado en PyQt, Kaptan.

También incluye un selector de fondo de pantalla personalizado, información de distribución y noticias. Está escrito en QML y se adapta bien a la aplicación de bienvenida utilizada en el sistema Live. Este último ahora incluye una Guía de instalación totalmente reescrita (también en QML).

De otras cosas que se pueden destacar en esta nueva actualización podemos encontrar los nuevos temas de iconos personalizados para temas claros y oscuros.

Midna y Midna Dark crean una apariencia unificada completa desde el arranque hasta el cierre de la sesión.

Hubo un rediseño completo del tema Midna para 2018. Unos 2500 iconos nuevos en uso, el tema de inicio de sesión sddm reescrito y una comunidad KaOS seleccionaron un nuevo fondo de pantalla (creado por Jomada).

Nuevas actualizaciones de los paquetes base del sistema

Las principales actualizaciones más notables de la base del sistema son Xorg-Server 1.20.1, Linux 4.17.17 , Pacman 5.1.1, Wayland 1.16.0, Gstreamer 1.14.2, LLVM / Clang 6.0.1, Systemd 239, Mesa 18.1 .7, NetworkManager 1.12.2, Rust 1.26.0, Protobuf 3.6.1, Intel-ucode 20180807, Openjdk 8u171 y los repositorios de Ruby 2.5.1 KaOS ya no proporcionan Qt 4.

Es una buena noticia hace tres años que el desarrollo de Qt 4 detenido, a finales de 2015, todo el soporte, incluidas las correcciones de seguridad, finalizó.

Cualquier aplicación que no haya hecho la transición a Qt 5 en todo este tiempo ya no puede ser admitida en KaOS. O bien ya no se mantienen o su desarrollo está ignorando las implicaciones de construir sobre un posible conjunto de herramientas inseguras.

También se incluye una herramienta específica de KaOS para escribir archivos ISO en USB.

IsoWriter no solo escribe en USB sino que también le da la opción de recuperar su dispositivo USB después de usarlo para un ISO, algo que la copia dd regular o el Imagewriter utilizado anteriormente no podían hacer.

Lo nuevo en esta versión es la capacidad de verificar la integridad de la unidad flash USB escrita en comparación con el archivo ISO descargado.

Esto también se puede hacer en Dolphin, haga clic con el botón derecho en el archivo ISO, seleccione Acciones y luego seleccione Verificar escritura ISO.

Este ISO utiliza CRC y finobt habilitado sistema de archivos XFS por defecto.

Los CRC permiten la detección mejorada de errores debido a problemas de hardware, mientras que los cambios de formato también mejoran los algoritmos de recuperación de fallos y la capacidad de varias herramientas para validar y reparar los daños en los metadatos cuando se encuentran.

El inode btree libre no indexa los inodos usados, lo que permite un rendimiento de asignación de inodo más rápido y consistente a medida que los sistemas de archivos se van desactualizando.

Descargar la nueva actualización de KaOS 2018.08

Si quieren descargar esta nueva versión de la distribución de Linux KaOS 2018.08, deberán de dirigirse a la página web oficial del proyecto en donde podrán obtener el enlace de descarga de la imagen del sistema y la cual podrán grabar en un USB con ayuda de Etcher.

En enlace de descarga es este.