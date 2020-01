La nueva versión de DXVK 1.5.1 llega con algunas mejoras para algunos títulos

La nueva versión del proyecto DXVK 1.5.1 está disponible ya para su descarga y actualización. Y es que en esta nueva versión se han implementado algunas mejoras para solucionar problemas con algunos juegos. De los cuales se benefician GTA V, Halo entre otro más.

Para quienes aún desconocen de DXVK, deben saber que es una de las herramientas incluidas en la función Steam Play de Steam. Es una herramienta fantástica que puede convertir las llamadas gráficas de Microsoft DirectX 11 y DirectX 10 a Vulkan, la API de gráficos de código abierto que es compatible con Linux. Para utilizar DXVK, además de Wine y Vulkan, obviamente se necesita una GPU compatible con Vulkan.

Si bien DXVK aun que se usa principalmente en Steam Play, no es el único lugar donde los usuarios de Linux pueden aprovechar esta fantástica tecnología. También aporta la implementación D3D11 basada en Vulkan para Linux y Wine, en lo que respecta al rendimiento y la optimización cuando se ejecutan juegos de Direct3D 11 en Wine puesto que también brindan soporte para Direct3D9.

¿Qué hay de nuevo en DXVK 1.5.1?

En esta nueva entrega del proyecto DXVK, podremos encontrar que dentro de los principales cambios anunciados se menciona la optimización general del rendimiento de Direct3D 9, junto con una implementación mejorada de desplazamiento de profundidad en Direct3D 9, con la cual se eliminaron los problemas de renderizado con Pixel Shader 1.x., como la falta de sombras y calcomanías en muchos juegos.

También se destaca el ajuste al número de subprocesos utilizados para la complicación de pipeline para tratar con los sistemas “comunes” de 6 y 8 núcleos de hoy en día, al tiempo que permite que las CPU más nuevas con más de 12 subprocesos utilicen más durante la fase de compilación.

También se corrigió un error que causaba un bloqueo debido a la división por cero al iniciar algunos juegos basados ​​en Direct3D 9.

De los problemas resueltos que se mencionan en el anuncio de esta nueva versión, los juegos beneficiados fueron GTA V en el cual se corrigió una regresión que causaría un rendimiento extremadamente pobre al habilitar Vsync en modo de pantalla completa.

De los demás títulos podremos encontrar las mejoras para: Halo CE, Need For Speed: Carbon, Risen 2, Sims 4, Trackmania Forever y Vampire The Masquerade: Bloodlines.

Y también se destaca el trabajo de configuración dxvk.hud el cual se ha restaurado y debido a la supervisión, se eliminó en la rama 1.5.

Finalmente si quieres conocer más al respecto sobre los detalles del lanzamiento de DXVK 1.5.1 puedes hacerlo a través del anuncio de lanzamiento en GitHub en el siguiente enlace.

¿Cómo añadir el soporte de DXVK a Linux?

DXVK requiere de la última versión estable de Wine para ejecutarse. Por lo que, si no cuentas con este instalado. Ahora solo tendremos que descargar el último paquete estable de DXVK, este lo encontramos en el siguiente enlace.

wget https://github.com/doitsujin/dxvk/releases/download/v1.5/dxvk-1.5.tar.gz

Después de haber realizado la descarga ahora vamos a descomprimir el paquete recién obtenido, esto lo pueden hacer con desde su entorno de escritorio o desde la misma terminal ejecutando en el siguiente comando:

tar -xzvf dxvk-1.5.tar.gz

Después accedemos a la carpeta con:

cd dxvk-1.5

Y ejecutamos el comando sh para ejecutar el script de instalación:

sudo sh setup-dxvk.sh install

setup-dxvk.sh install --without-dxgi

Cuando se instale DXVK en un prefijo de Wine. La ventaja es que se puede usar Wine vkd3d para juegos D3D12 y DXVK para juegos D3D11.

Además, la nueva secuencia de comandos le permite instalar la dll como enlaces simbólicos, lo que facilita la actualización de DXVK para obtener más prefijos de Wine (puede hacerlo a través del comando –symlink).

Como verán la carpeta de DXVK contiene otras dos dll para 32 y 64 bits estas las vamos a colocar de acuerdo a las siguientes rutas.

En donde “usuario” lo remplazas por el nombre de usuario que utilizas en tu distribución de Linux.

Para 64 bits las colocamos en:

~/.wine/drive_c/windows/system32/

O

/home/”usuario”/.wine/drive_c/windows/system32/

Y para 32 bits en:

~/.wine/drive_c/windows/syswow64

O

/home/”usuario”/.wine/drive_c/windows/system32/