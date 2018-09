La nueva versión de Battle for Wesnoth 1.14.5 ya fue liberada

Battle for Wesnoth es uno de los juegos de estrategia de código abierto más populares que puedes jugar en este momento.

No solo este juego ha estado en desarrollo durante mucho tiempo, sino que tiene un juego estelar, muchas mecánicas únicas y es simplemente un placer explorar la forma en que lo juegas.

Si alguna vez jugaste Dungeons and Dragons , estarás familiarizado con el tipo de territorio que The Battle for Wesnoth.

Es sorprendentemente complejo y no es un juego de fantasía en el que te puedes meter de inmediato, pero The Battle for Wesnoth tiene muchas golosinas escondidas en sus profundidades

Este juego tiene 3 áreas, que incluyen las tierras del norte, el dominio de los Elfos del Sudoeste, así como el reino de Westnoth.

Algunas regiones como el reino son más civilizadas, mientras que otras como las del norte, por ejemplo, están llenas de orcos, bárbaros y enanos.

Sobre Battle for Wesnoth

Battle for Wesnoth es un juego de estrategia por turnos con un tema de fantasía en el que tu tarea es formar un gran ejército para recuperar el trono de Wesnoth.

Para empezar, la cantidad de roles que puedes jugar le da al juego una gran variación.

Recuperar el trono no es más que un escenario: también puedes proteger un puesto fronterizo avanzado, enfrentarte a un montón de guerreros no muertos y guiar a los elfos para crear un nuevo hogar en el reino.

Hay más de 200 unidades para tomar el control con 16 tribus diferentes y seis facciones principales. Y si eso no es suficiente, incluso puedes crear tus propios mapas, escenarios y tipos de unidades.

Esta capacidad de crear tu propio estilo de juego es realmente impresionante para un RPG de código abierto.

La Batalla por Wesnoth es también un juego altamente táctico, que requiere que muevas unidades para vencer a tus enemigos, lo que requiere algo de trabajo con varias unidades en movimiento a la vez.

En lo que respecta a los juegos de fantasía RPG de código abierto, The Battle for Wesnoth es un excelente esfuerzo.

Sin embargo, el programa incluye campañas más que suficientes para mantener su interés, cada una con su propia historia.

Como principiante puede comenzar con algo corto, tal vez donde solo tiene que encontrar a una persona, tal vez pelear una pequeña batalla; las campañas más complejas pueden darle la responsabilidad de proteger su patria contra un ejército defensor; y el más largo lo guiará a través de 20 o más escenarios, cubriendo cada aspecto del juego y probando seriamente sus habilidades estratégicas.

Si eso no es suficiente, hay muchas campañas creadas por usuarios que puedes descargar y probar, o puedes trabajar con su editor de mapas y lenguaje de programación y crear nuevos escenarios propios. Y, por supuesto, siempre existe la opción de varios jugadores, que le permite desafiar hasta 8 amigos para la supremacía del campo de batalla.

Sobre la nueva versión Battle for Wesnoth 1.14.5

Hace algunos días fue liberada la nueva versión de Battle for Wesnoth 1.14.5 la cual corrige diversos errores en cuanto lo que fue su versión anterior.

De las correcciones que podemos destacar de esta nueva versión encontramos lo siguiente:

Corregido el problema de la IA ignorando lugares de teleporte al mover al líder hacia los objetivos del líder

Permitir que la cancelación de un ataque cuando se genera un movimiento + unidades enemigas de ataque

Scepter de fuego:

S7: ahora es imposible matar a todos los perseguidores.

Secrets of the Ancients: Correccion en el diálogo dicho por unidad incorrecta y revertir la corrección anterior

The Hammer of Thursagan: S10: Conserva los objetivos que requieren mucho del jugador

¿Cómo instalar Battle for Wesnoth en Linux?

Para poder instalar este excelente juego en cualquiera de las distribuciones de Linux actuales, solo debemos de contar con el soporte para Flatpak, pueden revisar este artículo.

Y deben de ejecutar el siguiente comando en una terminal para instalar el juego.

flatpak install --from https://flathub.org/repo/appstream/org.wesnoth.Wesnoth.flatpakref