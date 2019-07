La nueva Raspberry Pi 4 tiene problemas con el USB-C, pues no admite cualquier cable

Hace algunos días fue anunciada la nueva versión de la Raspberry Pi 4, noticia que se dio a conocer aquí en el blog, como sabrán esta nueva versión de esta placa única conserva el mismo aspecto y el mismo precio de inicio que su predecesora ($ 35) para especificaciones que no pueden dejar de notar el salto realizado en comparación con las versiones anteriores: hasta 4 GB de RAM ( cuatro veces más que cualquier Pi anterior, procesador y GPU más rápidos, Ethernet más rápida, red Wi-Fi de doble banda, el doble de salidas HDMI y dos puertos USB 3.

Además, la Raspberry Pi 4 es la primera computadora en el catálogo de la Fundación equipada con un conector USB-C para su fuente de alimentación. Aquí también es donde hay malas noticias.

El puerto USB-C dedicado al suministro de energía eléctrica necesario para el funcionamiento de la computadora, no es compatible con cualquier tipo de cable.

Artículo relacionado: Raspberry Pi 4 Model B: las nuevas características

Pues hace poco Eben Upton, uno de los cofundadores de la Fundación Rasbperry Pi, confirma la información.

“El nuevo Raspberry Pi está equipado con un conector USB tipo C para la alimentación y algunos usuarios se quejan de que algunos cargadores no funcionan con él (incluidos los cargadores de MacBook). Algunos han especulado que esto se debe a una limitación del fabricante en las fuentes de alimentación, pero en realidad esto se debe a una falla de diseño en la conexión USB. La raíz del problema es la presencia de una resistencia de extracción a tierra en las líneas CC1 y CC2 del conector USB Tipo C “, explica.

Diagrama parcial de la Raspberry Pi 4.

“Con la mayoría de los cargadores, esto no será un problema porque los cables de la base usan solo una línea de CC y como resultado, la Raspberry pi se detecta correctamente y recibe energía. El problema es con los cables marcados electrónicamente que usan ambas conexiones de CC “, agrega.

Un problema de diseño que no contemplaron

En el estado actual, utilizando un cable USB Tipo C con cargador hará que la identificación de la Raspberry Pi lo detecte como un accesorio de audio y no como una fuente de alimentacion, lo que traerá el poder de no proporcionar energía.

El cofundador de Raspberry Pi, dijo que los cargadores inteligentes con un cable marcado electrónicamente “un cable e-marked” identificarán incorrectamente la Raspberry Pi 4 como un adaptador de audio y se negarán a proporcionar energía.

Es por ello que de momento la Fundación Raspberry recomienda a los usuarios de la Raspberry 4 utilizar los cables que utilizan para cargar sus smarphones o tablets, ya que estos en su mayoría no son “e-marked” y no se tendrán problema alguno.

También se deben tomar en cuenta el utilizar una fuente de alimentación que puede suministrar los 5.1V / 3A que la placa necesita.

Benson Leung de Google ha hablado sobre el tema y acusa a los diseñadores de Raspberry Pi de incumplimiento.

“El equipo de Raspberry Pi cometió dos errores críticos. La primera es que ellos mismos diseñaron este circuito, quizás intentando hacer algo inteligente con la detección de nivel actual, pero no lo hicieron correctamente. En lugar de inventar circuitos, los diseñadores de hardware deberían simplemente copiar la especificación USB-C. El segundo error es que realmente no han probado su diseño con diferentes tipos de cables .Por ejemplo, todos los MacBook viene equipado con un cable USB Tipo C desde 2016. “

Después de este fallo reportado por muchos usuarios la Fundación Raspberry anunció que una versión corregida de la Raspberry Pi 4 está en camino.

Este defecto de diseño es el segundo problema que exhibe un producto de la Raspberry Pi Foundation en los últimos meses.

Ya que en agosto del año anterior, la Fundación lanzó el HAT de Power Over Ethernet (PoE) de Rasperry Pi. Al igual que con el USB-C, surgieron problemas de alimentación con esta tarjeta de expansión.

Para quienes no cuenten con un cable USB Tipo C diferente a los “e-marked”, la única opción es comprar la fuente de alimentación oficial Raspberry Pi 4 de $ 8 / £ 8 .