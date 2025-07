KDE ha cambiado recientemente el modo en el que actualiza su entorno gráfico, Plasma. Dejaron de lanzar versiones LTS porque «nadie las usaba», y para compensar han pasado a lanzar 6 versiones de punto en vez de las 5 anteriores. En el futuro, aunque no se sabe cuándo, también lanzarán sólo dos actualizaciones mayores, lo que será perfecto para Kubuntu, que siempre usará la última serie. Ahora bien, es diferente para distribuciones como Manjaro.

Sobre el papel, que lancen 5 actualizaciones de punto o 6 no cambia nada para Manjaro. Pero esta popular distribución con base Arch «que no es Aach» se ofrece en tres ramas: la Unstable que está sincronizada casi al 100% con Arch — sólo se retienen unos pocos paquetes para asegurar la compatibilidad –, la Testing en la que se prueban los paquetes días antes de que lleguen a la estable y la Stable, que es la más segura en cuanto a estabilidad. Es esta rama la que hace que muchos etiqueten el modelo de desarrollo de Manjaro como semi-rolling release.

Manjaro, su rama Stable y Plasma

No es algo que hayan comentado, pero sí lo han hecho con anterioridad. Estoy hablando del hecho de decantarse por algo más estable cuando existe la posibilidad, como ya hicieron al no subir a GNOME 40 hasta pasados meses. También tardaron bastante tiempo en subir a Plasma 6, y cuando preguntaban en los foros apuntando que se usaba una versión del escritorio obsoleta, lo que solía responder la comunidad es que estaban usando una versión que estaba disponible desde hacía pocos días o algunas semanas, pero refiriéndose a una LTS.

Ahora mismo, Manjaro KDE está usando Plasma 6.3.6, a pesar que la serie 6.4 lleva disponible desde hoy hace justo un mes y esta semana han lanzado Plasma 6.4.3. Pero estando ante la primera vez que lanzan la sexta actualización de punto, hay que esperar para ver qué decidirán. Las cosas como son: de momento, el calendario y las cifras no se han movido demasiado.

En su rama estable, los desarrolladores de Manjaro siempre se han esperado un poco para subir los paquetes de una nueva versión de Plasma. Muchas veces lo hacen cuando está disponible la punto-tres, como ahora, aunque alguna vez ha sido antes. Es posible e incluso probable que llegue durante este fin de semana.

Sólo hemos ganado en estabilidad

Si no llegara esta semana o la que viene a lo más tardar, para mí no tendría demasiado sentido. Plasma 6.3 no se va a volver más estable, y 6.4.4 llegará ya en agosto, por lo que iríamos con mes y medio de retraso sin motivo aparente.

El nuevo modelo de desarrollo de Plasma sólo ha hecho que en distribuciones como Manjaro hayamos ganado en estabilidad. Teniendo en cuenta que siempre hemos tenido que esperar cerca de un mes en recibir una nueva versión de Plasma, que ahora haya disponible otra versión correctiva nos beneficia. Así que sí, el nuevo modelo de desarrollo sí le siente bien a Manjaro.