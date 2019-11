La nueva característica que Netflix está probando, es ideal para quienes tienen poco tiempo. A decir verdad, no todo lo que hay en Netflix me interesa.De hecho, hace bastante que no entro, pero cuando me interesa algo, por ejemplo una serie con muchos capítulos, me molesta tener que interrumpir el visionado para hacer otra cosa.

De todas formas, no se trata de algo demasiado novedoso. Es algo que Youtube y la mayoría del software de reproducción multimedia implementan hace rato.



¿Cuál es la nueva característica de Netflix?

Los especialistas en productividad recomiendan no solo escuchar audiolibros en viajes y tiempos de espera. También recomiendan hacerlo a la velocidad más rápida que se pueda sin dificultar la comprensión del contenido. Youtube, como digimos, tiene una función parecida. Pero el sitio de streaming de Google tiene contenidos educativos e informativos. Hasta ahora nadie se había planteado utilizarlo para la ficción.

Pero, ahora Netflix está probando la función con algunos usuarios de la aplicación para dispositivos Android.

Quienes tuvieron acceso al experimento, informaron de que disponen de nuevos controles de velocidad.

Los usuarios que tuvieron acceso a los nuevos controles de velocidad comentaron que pueden configurar la reproducción de los títulos de Netflix para que se vean muy rápido o muy lento. La velocidad de reproducción más rápida es de una vez y media de lo normal. La más lenta es la mitad de lo normal.

Hasta el momento no se trata de un ajuste global, sino que debe hacerse título por título.

A Hollywood no le gusta

Judd Apatow, fue el primero de la industria en quejarse en Twitter:

“Te damos cosas bonitas. Déjalos como estaban destinados a ser vistos.”

Desde el frasco de Nutella en el que vive, el señor Apatow no llega a entender que habemos personas con discapacidad visual que a veces necesitamos ver una escena a velocidad menor para captar todos los detalles. O que simplemente hay personas que no pueden pasarse la vida delante de una pantalla.

Pero ¿Qué sabremos nosotros los que pagamos la suscripción?

Aunque desde Netflix aseguran que tienen en cuenta la preocupación de los creadores, recuerdan que esa función ya estaba disponible en los reproductores de dvd.Y, agregado mío, en los reproductores de video de la década del 80.