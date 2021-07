La novela de Audacity continúa. Aparecieron dos forks

Era cuestión de tiempo para que la decisión de los nuevos propietarios de Audacity de incluir telemetría opcional en su aplicación decidiera a algunos desarrolladores a crear alternativas. Y, a menos de una semana de que Muse Group anunciara su nueva política de privacidad, ya hay al menos dos en marcha.



No quiero ser pájaro de mal agüero, paro salvo LibreOffice, el escritorio Mate (Y posiblemente se agregue Rocky Linux) son pocos los casos de proyectos bifurcados que capitalizan el descontento. Los usuarios protestan un poco en redes y después se olvidan, mientras que los forks se desvanecen en la oscuridad.

La novela de Audacity ¿Qué nos pasa con la telemetría?

Carlos es un músico amateur y amante del código abierto. Después de desahogarse en las redes por la decisión de incluir telemetría en Audacity llamó un Uber y se fue a poner la vacuna contra el Covid. Como le advirtieron que podía tener un poco de fiebre fue a la farmacia y compró Paracetamol de un conocido laboratorio y una Coca Cola para bajarlo, Pagó todo con su tarjeta de crédito.

Como había una boca de metro cerca de la farmacia decidió aprovechar unos de los viajes que le sobraban de su pase mensual.

De todas estas actividades quedaron registros, registros que fueron enviados a empresas responsables de analizarlos y que los van a utilizar para extraer conclusiones.

Aclaro, no existe el tal Carlos, salvo en que todos lo somos un poco. Es imposible vivir con un mínimo de comodidad en la vida moderna sin dejar rastros. Entonces vale la pena preguntarse si no estamos sobreactuando indignación.

No estoy seguro de la respuesta ¿Para qué quiere mi dirección IP el desarrollador de un programa que no se conecta a Internet? ¿Por qué ponen una restricción de edad? Sin embargo, ya aclararon que la herramienta de telemetría es opcional, y probablemente los responsables de las distintas distribuciones no la incluyan a la hora de crear los paquetes.

Por supuesto, también está el tema de la violación de la licencia GPL. Pero, eso surgió con posterioridad a las quejas por la telemetría.

Dos nuevos forks

Tenemos que aclarar que ninguno de los dos programas que comentamos están listos para su uso en tareas que requieran estabilidad. De hecho, hay que compilar el código fuente.

Tampoco hay novedades, salvo tal vez en el aspecto visual.

Tenacity

En la página de GitHub lo describen como un editor/grabador de audio multipista para Windows, MacOS, GNU/Linux y otros sistemas operativos, desarrollado por un grupo de voluntarios como software de código abierto.

Algunas características:

Grabación desde dispositivos de audio (reales o virtuales).

Exportación/importación de una amplia gama de formatos de audio (ampliable con FFmpeg).

Alta calidad, incluyendo soporte de audio flotante de hasta 32 bits.

Plug-ins con soporte para plugins VST, LV2 y AU.

Creación de scripts en el lenguaje de scripting incorporado Nyquist, o en Python, Perl y otros lenguajes.

Edición de muestreo arbitrario y línea de tiempo multipista.

Accesibilidad, incluida la edición mediante teclado, compatibilidad con lectores de pantalla y soporte de narración.

Herramientas útiles para el análisis de señales, incluido el audio.

Audacium

La descripción de este proyecto, impulsado por una organización de apoyo al software libre, es exactamente igual a la de Tenacity. Supongo que estará sacada de la de Audacity. Sin embargo, se tomaron la molestia de explicitar cuales son sus metas

Los objetivos que Audacium intenta alcanzar son bastante simples:

Restaurar Audacity a lo que era antes, sin reportes de fallas (GH Issues existe para eso), o una comprobación de actualización muy simple (sólo al inicio, no periódicamente).

Añadir nuevas características que la gente quiere, escuchando atentamente a la comunidad.

Hacer que la base de código sea más fácil de trabajar, menos confusa para un novato.

Espero que los desarrolladores de ambos proyectos tengan el sentido común para fusionar esfuerzos y no terminemos como tantas veces pasa con tantos proyectos de código abierto. Una cantidad infinitas de forks que sumados no llegan a a ser una aplicación medianamente usable.