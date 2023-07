La niñera y la macro de Excel

Hemos comentado en este respetable blog la forma en que la realidad interna y externa se combinan para sugerir el tema del artículo. Es el caso de la niñera y la macro. La niñera en cuestión es la actriz Fran Drescher ahora en su rol de presidenta del sindicato de actores y la macro es una macro de Excel que, a pesar de todas las seguridades de ChatGPT de que lo haría correctamente.

¿Cuál es el punto en común? La viabilidad de la Inteligencia Artificial para reemplazar al trabajo humano

La idea de que una tecnología sea capaz de reemplazar al trabajo humano no es nueva. Personalmente he visto en revistas de principios del siglo pasado artículos asegurando que el cine sería el reemplazo de los maestros. Lo mismo se dijo de la televisión, los vídeos y los ordenadores. Estoy seguro de que en alguna parte de los archivos del Vaticano debe haber algún informe firmado por un Cardenal calculando cuánto se van a ahorrar en monjes copistas gracias a la imprenta.

Hasta el momento eso nunca resultó, al menos en términos de reducción de costos. Las nuevas tecnologías necesitaron de profesionales especializados que terminaron cobrando mucho más.

La niñera y la macro

Fran Drescher, la histórica protagonista de la serie The Nanny, es la presidenta de SAG-AFTRA. Del otro lado está la AMTP que involucra a ls principales productoras de contenido para cine, televisión y streaming. Ambas entidades estaban en negociaciones, por un lado, por un tema que ya lleva tiempo entre nosotros, cómo repartir las ganancias de los servicios de streaming. Por el otro, uno nuevo. La forma en que la Inteligencia Artificial puede impactar en el trabajo de los actores.

Los estudios proponen que, si un actor trabaja un día, ellos pueden escanear y usar la imagen de un actor por toda la eternidad.

A los guionistas por su lado no les gusta la idea de ser reemplazados por una máquina que sea entrenada con sus trabajos previos.

No faltó el chistoso que dijo que los próximos en ser reemplazados por la Inteligencia Artificial son los ejecutivos de los estudios y los espectadores.

La macro que se negó a funcionar

Me tocó comparar dos hojas Excel con más de un millón de filas cada una. Ninguna de las alternativas para Linux puede trabajar bien con ellas y, mi intento anterior de usar pandas con Python fracasó. Por lo tanto, decidí usar Excel y pedirle a ChatGPT que me escribiera una macro en Visual Basic que comparara cada valor de una determinada columna de la primera hoja con una determinada columna de la segunda hoja y, en caso de no encontrar coincidencia, pegara la fila completa en la tercera hoja.

Por más que lo intenté de múltiples maneras posibles fui incapaz de hacerle entender que la comparación debía hacerse con toda la columna de la segunda hoja y no solo con los valores de la misma fila.

Finalmente, copie cada columna en un archivo de texto, creé un script en Pyhton para que hiciera la comparación y guardara el resultado en otro archivo de texto. Finalmente copié el resultado del archivo de texto en Excel y logré hacerle entender a ChatGPT que escribiera una macro que buscara los valores y copiara las filas correspondientes.

Tuve un profesor que decía que su gran habilidad profesional era en que parte de la biblioteca buscar la respuesta. Algo parecido siento con las herramientas de Inteligencia Artificial. Si tengo conocimiento de lo que le estoy preguntando obtengo respuestas útiles, pero, si voy a ciegas me cuesta encontrar respuestas que sean aprovechables.

Mi impresión es que las películas escritas y protagonizadas por Inteligencia Artificial van a ser malísimas y van a fracasar. No solo por sus repetitivos y chatos argumentos sino porque los costos de los ordenadores y el software utilizado para generarlas (Mayormente privativo) superará al de las producciones tradicionales.

La Inteligencia Artificial podría aportar mucho al mundo del espectáculo, pero como complemento, no cómo reemplazo del talento humano.