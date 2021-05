La JingPad A1 tendrá un precio de salida de 549$ por la versión sólo WiFi

Aunque en el mundo Linux móvil ha habido movimiento desde hace mucho tiempo, en lo personal tenía la sensación de que estaba bastante parado hasta principios de este año. En los dispositivos móviles destacan dos, los teléfonos y las tablets, y es en los aparatos táctiles más grandes en donde se está progresando menos. Yo pensaba que la PineTab iba a cambiar algo, pero no lo hizo y ahora vuelvo a tener esa sensación, pero con la JingPad A1.

La PineTab es una tablet que lo tiene todo de código abierto, lo que en un principio suena muy bien, pero está muy limitada. El hardware es muy discreto (por no decir algo peor) y el software va por detrás del de los móviles. La JingPad A1 es diferente, empezando por un hardware mucho más avanzado y terminando por un JingOS que da esperanzas. Las últimas noticias nos hablan de su precio.

¿Merecerá la pena la JingPad A1?

Por lo que han publicado hace menos de 24 horas, el precio de la JingPad A1 empezará por 549$ el modelo sólo WiFi. Tendrá 8GB de RAM y un almacenamiento de 256GB, lo que es más de lo que podemos necesitar en la mayoría de casos. En cuanto a sus cámaras, tendrá una principal de 16mpx y una delantera de 8mpx. Así que, sobre el papel, todo esto por unos 600€ sí parece un buen negocio.

¿El problema? Para mí, el problema es que aún no podemos comprobar su rendimiento, y la PineTab y los sistemas que se le pueden instalar han hecho que algunos seamos algo pesimistas. Si el sistema operativo se mueve bien, y las cámaras hacen buenas fotos, creo que la JingPad A1 será un aparato más que interesante. El sistema operativo que usa por defecto está basado en Ubuntu, por lo que se le podrá instalar mucho software. Por lo tanto, podría ser lo que esperaba que fuera la tablet de PINE64, pero por un precio cinco veces mayor. Porque no nos olvidemos que probablemente haya que sumarle el IVA.

Si me preguntarais si quiero una, mi respuesta sería «por supuesto», y más después de que me aseguraran que va a ser un aparato que se podrá usar a diario, a diferencia de la PineTab. Ahora bien, no seré uno de los primeros esta vez. Si veo varios vídeos en YouTube, veo que se mueve fluida y que la gente está satisfecha, probablemente me regale una para navidades. Aunque antes me desharé de mi PineTab.