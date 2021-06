La JingPad A1 demuestra en vídeo cómo podrá ejecutar apps de Android

Durante el verano pasado, uno de los temas estrella en cuanto al hardware con o para Linux era la PineTab. Algunos pensamos que sería una opción, ya que los sistemas operativos que puede ejecutar se acercan a los que usamos en los equipos de escritorio, pero, muchos meses después, ni software ni hardware parecen los mejores. Este año se está hablando mucho de otra tablet, una JingPad A1 que sí parece cumplir con todos los requisitos para convertirse en la tablet que todo usuario de Linux podría soñar.

Y es que la JingPad A1 no es la PineTab. Su filosofía no es la de que todo sea libre, incluido el hardware, sino que pretende ser una tablet con Linux con toda la carne en el asador, entre lo que se incluye hardware más avanzado. Y por si tener Linux en una tablet, que todo funcione bien y componentes como las cámaras de calidad no fueran suficientes, hoy han publicado un nuevo vídeo en el canal oficial del proyecto que llama la atención y en el que vemos como ejecuta aplicaciones de Android como si fueran apps nativas.

JingPad A1: Linux y Android en una tablet con hardware avanzado

Lo que han elegido para la corta demostración es el juego Garden Scapes, uno que personalmente no conocía pero que recuerda mucho al Candy Crush. Del vídeo, con lo que tenemos que quedarnos es con que la aplicación de Android aparece en la pantalla de inicio como si fuera una nativa, eso y que parece funcionar bastante bien. Y es que en el mundo Linux hay mucho software, pero a una tablet le sientan mejor algunas aplicaciones especialmente diseñadas para dispositivos móviles con pantallas táctiles.

Lo malo de todo esto es que la tablet superará los 600€, lo que no es un precio alto si le vamos a dar uso, pero lo es demasiado como para comprarla por un capricho. Ah, y el soporte para Android sólo se incluye en la versión de JingOS para JingPad. Teniendo en cuenta todo lo que ofrece, ¿podrá competir de tú a tú con el iPad?