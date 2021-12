Ya hace días que estaba disponible para instalaciones existentes, pero ahora también lo está en forma de nueva ISO. Desde hace unas horas ya se puede descargar Manjaro 21.2, una nueva entrega de esta distribución basada en Arch Linux que ha recibido el nombre de Qo’nos. Sus novedades ya están disponibles en el Manjaro 2021-12-16 que llegó hoy hace justo una semana, y entre ellas destacan las actualizaciones del núcleo y los diferentes entornos gráficos.

Aún no está marcado como «longterm» en The Linux Kernel Archives, pero esta ISO ya llega con Linux 5.15. Se comenta que la etiquetarán como LTS en cualquier momento, pero el soporte que recibirá no será tan largo como el de la anterior versión Long Term Support, es decir, Linux 5.10. En cualquier caso, la nueva imagen de DVD cuenta con la última versión del kernel de Linux con varias correcciones de punto.

Manjaro 21.2 incluye versiones actualizadas de los entornos gráfico

En la nota de lanzamiento, o más concretamente en el hilo del foro del proyecto abierto para la ocasión, destacan más el kernel Linux 5.15 y cambios en los entornos gráficos, sobre todo los tres oficiales (Xfce, Plasma y GNOME), pero el pasado día 16 aportaron algo más de información, como que han mejorado bastante el tema Breath en Plasma, que se han incluido el set de aplicaciones KDE Gear 21.12 o que volvieron a actualizar LibreOffice a las versiones 7.1.8 (still) y 7.2.4 (fresh) para corregir un fallo de seguridad importante. También mencionaron que Deepin (DE) había recibido algunas actualizaciones.

Manjaro 21.2.0 Qo’nos ya está disponible para descargar desde la página de descargas del proyecto en las ediciones Xfce, KDE y GNOME. Las ediciones de la comunidad aún están por actualizar. No deja de ser curioso que hace varios días que se podía descargar Qo’nos desde la página de Manjaro, pero estaba disponible como Release Candidate. En cualquier caso, la nueva imagen ya está disponible, y lo está como versión estable.