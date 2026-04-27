La nueva imagen ISO de CachyOS ya está disponible y llega como una actualización mensual de esta distribución basada en Arch Linux que se centra en rendimiento y facilidad de uso. Esta versión renovada mantiene la filosofía de ofrecer un sistema rápido y adaptable, pero incorpora una serie de retoques que afectan a la gestión del hardware, la privacidad y la experiencia de instalación.

En el entorno europeo, donde la privacidad en Internet y el soporte para hardware reciente son preocupaciones habituales, este lanzamiento resulta especialmente interesante. CachyOS combina ajustes pensados para exprimir al máximo equipos de escritorio y portátiles con gráficos limitados, junto con nuevas opciones para reforzar la seguridad en la navegación y el manejo de paquetes.

Nuevo gestor de paquetes gráfico: Shelly sustituye a Octopi

Uno de los cambios más visibles es que Shelly se convierte en el gestor de paquetes gráfico por defecto, tomando el relevo de Octopi. Shelly se presenta como una reinterpretación moderna del gestor de paquetes de Arch Linux, pero con una interfaz más actual y enfocada en simplificar tareas como la instalación, actualización y eliminación de software.

Esta apuesta por Shelly busca ofrecer una experiencia más intuitiva para quienes prefieren herramientas gráficas frente a la terminal, algo especialmente útil para usuarios que se inician en entornos tipo Arch. Desde la propia aplicación se pueden consultar detalles de los paquetes, gestionar dependencias y revisar cambios sin necesidad de recurrir a comandos complejos.

Al integrarse como opción predeterminada, CachyOS facilita que tanto usuarios domésticos en España como administradores de sistemas en Europa puedan mantener sus equipos al día sin tener que instalar herramientas adicionales de gestión de software.

Mejoras en privacidad: soporte para DNS-over-HTTPS

Otra novedad destacada es la incorporación de DNS-over-HTTPS (DoH) como opción soportada de serie. Esta tecnología cifra las consultas DNS, evitando que se transmitan en texto plano y reduciendo la posibilidad de que terceros puedan espiar o manipular las peticiones de nombres de dominio.

En un contexto europeo donde las normativas de protección de datos y la preocupación por la vigilancia digital están muy presentes, el soporte de DNS-over-HTTPS en CachyOS ofrece una capa adicional de privacidad para la navegación. Los usuarios pueden beneficiarse de esta característica para limitar el rastreo a nivel de red, algo interesante tanto en conexiones domésticas como en redes públicas.

Este enfoque encaja con la tendencia general del ecosistema Linux en Europa, donde cada vez más distribuciones integran mecanismos de cifrado y protección de tráfico sin depender de configuraciones manuales complicadas por parte del usuario.

CachyOS mejora la gestión de vRAM aprovechando optimizaciones de Valve

CachyOS introduce un nuevo ajuste de gestión de vRAM inspirado en el trabajo de Valve para optimizar Linux en escenarios con memoria de vídeo limitada. Este conmutador de gestión de vRAM busca mejorar el comportamiento del sistema cuando se utilizan tarjetas gráficas con pocos recursos, algo habitual en portátiles o equipos más antiguos.

La distribución aprovecha específicamente optimizaciones que en origen se aplicaron al escritorio KDE, con el objetivo de ofrecer una experiencia más fluida en sistemas con recursos ajustados. Esto puede traducirse en menos tirones gráficos, mejor aprovechamiento de la GPU y una respuesta más estable al utilizar aplicaciones pesadas o juegos ligeros en máquinas modestas.

Para los usuarios de España y otros países europeos que alargan la vida útil de sus dispositivos, esta mejora puede marcar la diferencia a la hora de seguir utilizando equipos con tarjetas gráficas integradas o dedicadas de gama baja sin renunciar a un entorno de escritorio moderno.

Cambio del planificador de E/S NVMe a Kyber para mayor respuesta

Entre los ajustes internos más técnicos destaca el cambio del planificador de entrada/salida para unidades NVMe. CachyOS modifica la configuración por defecto y pasa de usar «none» a emplear el planificador Kyber, una decisión orientada a mejorar la capacidad de respuesta del sistema.

Kyber está diseñado para gestionar mejor las colas de operaciones de lectura y escritura, lo que se traduce en un comportamiento más ágil cuando se realizan múltiples tareas a la vez. En entornos de escritorio donde se combinan navegación, edición de documentos, reproducción multimedia y actualizaciones en segundo plano, este cambio puede contribuir a una sensación de mayor fluidez general.

Usuarios que ejecutan CachyOS en equipos con unidades NVMe modernas, muy habituales ya en el mercado europeo, podrán notar tiempos de carga más consistentes y menos bloqueos puntuales en situaciones de alta carga de trabajo sobre el disco.

Ajustes en CachyOS Settings y mejoras en el instalador

La herramienta propia de configuración, CachyOS Settings, también recibe cambios relevantes en esta edición. Además de reflejar el nuevo planificador Kyber como valor por defecto para NVMe, centraliza parte de los ajustes que ayudan a personalizar el comportamiento del sistema sin tener que editar archivos manualmente.

En paralelo, este ISO de abril incorpora mejoras en el instalador y diversas correcciones orientadas a pulir la experiencia de instalación inicial. Estos cambios pueden incluir desde una detección más fiable de hardware hasta pequeños ajustes en los pasos del asistente, con el objetivo de reducir errores y facilitar la configuración en el primer arranque.

Para quienes despliegan CachyOS en varios equipos dentro de una misma oficina o hogar, un instalador más maduro implica menos incidencias y un proceso más rápido, algo que siempre se agradece cuando se está preparando un nuevo entorno de trabajo o de uso personal.

Instantánea mensual con refinamientos y soporte de hardware actualizado

Este lanzamiento de CachyOS se presenta como una instantánea mensual (snapshot) de la distribución, que agrupa las últimas mejoras, correcciones y actualizaciones de paquetes en una imagen ISO lista para instalar. El objetivo es ofrecer un punto de partida lo más actualizado posible para nuevas instalaciones, reduciendo así el número de actualizaciones tras el primer arranque.

Además de los cambios más visibles, la ISO incluye ajustes menores y pulidos generales que, aunque no siempre aparezcan destacados, ayudan a reforzar la estabilidad y compatibilidad con hardware reciente. Esto resulta clave en un ecosistema tan variado como el europeo, donde conviven equipos muy nuevos con otros que ya tienen varios años a sus espaldas.

Quienes quieran probar este lanzamiento pueden acudir al sitio oficial de la distribución, CachyOS.org, donde se ofrece la descarga de la nueva imagen ISO y documentación adicional sobre las características específicas de esta edición, así como instrucciones para instalación y soporte.

CachyOS se consolida como una actualización que prioriza la combinación de buen rendimiento, mayor privacidad y un uso más cómodo del sistema gracias a cambios como la adopción de Shelly, el soporte de DNS-over-HTTPS, la nueva gestión de vRAM basada en el trabajo de Valve y el paso al planificador Kyber en NVMe, todo ello acompañado de mejoras en el instalador y pequeños arreglos que redondean una propuesta pensada para el día a día de los usuarios en España y el resto de Europa.