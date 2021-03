La instalación de Mautic en Ubuntu 20.04 y Apache

Hace un tiempo les hablé de Mautic, una plataforma de código abierto para la automatización de campañas de marketing. Vamos a ver como instalarla en un servidor privado virtual (VPS) corriendo Ubuntu 20.04 y un servidor Apache.



Debemos tener en cuenta que cada proveedor de hosting establece diferentes configuraciones, por lo que puede que tengas que hacer algunas adaptaciones.

La instalación de Mautic. Lo que se necesita

Los requisitos para instalar Mautic (Para los propósitos de este artículo) son los siguientes:

Ubuntu 20.04.

Apache 2x o superior.

MaríaDB 10.1 o MySQL 5.5.3.

PHP 7.4 o superior.

Un servidor privado virtual es una forma de compartir los recursos de un servidor físico sin los costos de tener un servidor físico para cada usuario pero dando a cada uno mayor control que los planes de alojamiento tradicionales. Cada servidor virtual tiene su propio sistema operativo y puede ser reiniciado de manera independiente.

Un punto a tener en cuenta es que hay determinados cambios de configuración que en un servidor físico podrías hacer en el sistema operativo, en un VPS tendrás que hacerlo desde el panel de control que te ofrece tu proveedor de alojamiento o pedirle a él que lo haga.

Antes que nada te recomiendo que leas estos dos artículos

Configuraciones previas

Antes de comenzar con la instalación de Mautic tenemos que configurar el firewall.

Un firewall es un dispositivo de seguridad de red que supervisa el tráfico de red entrante y saliente y permite o bloquea los paquetes de datos basándose en un conjunto de reglas de seguridad. Podemos encontrarnos con dos tipos de servidores:

Firewall externo: Está disponible con el plan de alojamiento. La gran ventaja es que no importa cuantas veces instales el sistema operativo en el servidor virtual, no tendrás que acordarte de configurar el firewall.

Firewall interno: Ubuntu usa por defecto un firewall llamado UFW (Siglas en inglés de firewall sin complicaciones) UFW cierra por defecto todos los posibles puntos de entrada al servidor, por lo que tendremos que abrir los puertos necesarios.

De todas formas, aunque el proveedor de hosting con el que contrataste tu VPS te proporcione un firewall externo, también deberías configurar el interno.

Comenzamos asegurándonos que el sistema está actualizado:

sudo apt update

sudo apt upgrade -y

Instalamos las dependencias

sudo apt install apache2 libapache2-mod-php php unzip mariadb-server php-xml php-mysql php-imap php-zip php-intl php-curl ntp -y

Configuramos el firewall

sudo ufw allow OpenSSH

sudo ufw allow in "Apache Full"

Activamos el firewall

s udo ufw enable

Te va a mostrar un mensaje que te advierte que ejecutar el comando puede interrumpir la conexión remota. Pulsa Y o S según corresponda para aceptar.

A continuación verás otro mensaje que te informa que el firewall está activado y se habilitará cada vez que se inicia el sistema.

Podemos comprobar que el firewall está funcionando con:

sudo ufw status

¿Sitio único o multisitio?

La mejor forma de aprovechar un servidor privado virtual es alojar múltiples sitios. En realidad el método de instalación es igual en ambos casos siendo lo único que cambia el directorio de instalación y la necesidad de algunos pasos adicionales en el caso de que optes por la opción multisitios.

Pasos previos para la instalación de Mautic junto a otros sitios web

Creamos un directorio para cada sitio web que necesitemos

sudo mkdir -p /var/www/midominio1.com/public_html

sudo mkdir -p /var/www/midominio2.com/public_html

sudo mkdir -p /var/www/midominio3.com/public_html

/var/www y /public_html se mantiene constante. midominiox se reemplaza por los dominios que vas a utilizar para cada sitio. Recuerda que tienes que comprar un dominio y configurarlo con los DNS de tu servidor privado virtual.

Como dijimos, en el caso de que Mautic sea el único sitio instalado en el servidor privado virtual, no se necesitan estos pasos previos. La diferencia es que vamos a trabajar en el dir