La historia de Tux, la mascota más famosa del software libre

Aprovechando que mi compañero Pablinux resucitó involuntariamente la cuestión sobre la verdadera naturaleza del logo de Firefox, que el domingo es un día ideal para lecturas livianas y, que mi computadora principal está en el servicio técnico con todo lo que necesito para terminar la serie sobre Jekyll, es buen momento para hacer un breve resumen de la historia de la más famosa mascota del mundo del software libre y del código abierto.

En orden cronológico, Tux no fue la primera mascota del mundo del software libre. Sin embargo, dado que es la más popular, permítanme empezar con el pingüino.

La idea de utilizar este animal como mascota del núcleo Linux fue, como era de esperar, de Linus Torvalds. A lo largo del tiempo dio tres explicaciones diferentes. La más popular cuenta que:

Siempre me han gustado los pingüinos, y cuando estuve en Canberra hace unos años fuimos al zoo local. Allí tenían un pingüino feroz que me mordió y me contagió una enfermedad poco conocida llamada “pingüinitis”. La “pingüinitis” hace que te quedes despierto por las noches sólo pensando en los pingüinos y sintiendo un gran amor hacia ellos. Así que cuando Linux necesitó una mascota, lo primero que se me ocurrió fue esta imagen del majestuoso pingüino, y el resto es historia.