LA FSF dio a conocer los ganadores del premio anual por contribución al software libre

Hace ya algunos días se celebro la conferencia LibrePlanet 2023, en la cual se organizó una ceremonia de entrega de premios para anunciar a los ganadores de los «Premios al software libre 2022» anuales.

Estos premios son establecidos por la Free Software Foundation (FSF) y otorgados a las personas que han realizado la contribución más significativa al desarrollo del software libre, como así como proyectos gratuitos socialmente significativos.

Los ganadores recibieron actas y certificados conmemorativos (el premio FSF no implica una recompensa monetaria). El Premio de Promoción y Desarrollo de Software Libre fue para Eli Zaretskii, uno de los mantenedores de GNU Emacs, quien ha estado involucrado en el desarrollo del proyecto durante más de 30 años. Eli Zaretsky también ha estado involucrado en el desarrollo de GNU Texinfo, GDB, GNU Make y GNU Grep.

En su aceptación registrada del premio, Zaretskii dijo:

«La verdad es que mi contribución al software libre en general y al desarrollo de Emacs en particular es bastante modesta, ciertamente en comparación con aquellos que ganaron este premio antes que yo. [..] E incluso mi logro modesto como desarrollador de Emacs y últimamente co-mantenedor habría sido imposible sin todos los demás colaboradores y la comunidad de Emacs en su conjunto Ningún proyecto significativo de software libre se puede desarrollar, mantener y llevar adelante sin la participación y el apoyo de sus miembros. Y Emacs no es una excepción».

En su mensaje grabado en honor a Zaretskii, Richard Stallman, autor original de GNU Emacs y Jefe GNUisance del Proyecto GNU dijo:

«El primer paquete GNU que lanzamos, el primero que la gente realmente comenzó a usar, fue GNU Emacs a principios 1985. Durante muchos años, fui el principal mantenedor de GNU Emacs, pero luego llegaron otros para hacer el trabajo, y no he estado muy involucrado en el desarrollo de Emacs durante muchos, muchos años. Hoy en día, nuestro principal mantenedor de Emacs es extremadamente diligente y concienzudo y ha provocado un renacimiento en nuevas características y nuevos paquetes agregados a Emacs, y el resultado es muy impresionante. Así que estoy feliz de otorgar el Premio al Software Libre a Eli Zaretskii, principal mantenedor de GNU Emacs. Gracias para tu trabajo.»

En la categoría otorgada a proyectos que han aportado importantes beneficios a la sociedad y contribuido a la solución de importantes problemas sociales, el premio fue otorgado al proyecto GNU Jami (anteriormente conocido como Ring y SFLphone), que desarrolla una plataforma de comunicación descentralizada tanto para grandes comunicaciones grupales y llamadas individuales con un alto nivel de privacidad y seguridad. La plataforma admite la conexión directa entre usuarios (P2P) mediante cifrado de extremo a extremo.

En la categoría Contribución destacada de nuevo colaborador al software libre, que honra a los recién llegados cuyas primeras contribuciones muestran un compromiso visible con el movimiento del software libre, el premio fue para Tad (SkewedZeppelin), el líder del proyecto DivestOS, que mantiene una bifurcación de LineageOS, la plataforma móvil de Android que elimina todos aquellos componentes no libres. Anteriormente, Tad también estuvo involucrado en el desarrollo del firmware de Android Replicant.

Al recibir el premio, Tad dijo:

«En la comunidad virtual que se ha formado a su alrededor, junto con las áreas circundantes, me he esforzado por ayudar a los usuarios a darse cuenta de la importancia del software libre y, como tal, agradezco a la FSF por reconocer Establece que he hecho mella, y planeo seguir haciéndolo en los próximos años. Como nota final, quiero recordarles a todos que, en última instancia, se diviertan y no se olviden de disfrutar de nuestras cortas vidas en esta pelota. lanzándose a través del espacio. Gracias».