La FSF dio a conocer a los ganadores de los Premios al Software Libre

La Fundación de Software Libre (FSF) anunció hace poco a los ganadores de los Premios de Software Libre 2021, que se otorgan anualmente en la conferencia LibrePlanet 2022, que se llevó a cabo en línea como en los últimos dos años.

En ella se organizó una ceremonia de premios virtual que anunció a los ganadores de los Premios anuales de software libre 2021, establecidos por la Free Software Foundation (FSF) y otorgados a personas que han hecho la contribución más significativa al desarrollo de software libre, así como proyectos libres socialmente significativos.

Las placas conmemorativas y los certificados presentados en la ceremonia fueron enviados a los ganadores por correo (el premio FSF no implica una recompensa monetaria).

Los ganadores de los premios de este año son Paul Eggert, Protesilaos Stavrou y SecuRepairs. Como la ceremonia se llevó a cabo virtualmente este año, cada ganador seleccionó a la persona que deseaba que les entregara el premio.

El Premio al Desarrollo y Avance de Software Libre fue para Paul Eggert, quien es responsable de mantener la base de datos de zonas horarias utilizada por la mayoría de los sistemas Unix y todas las distribuciones de Linux. La base de datos refleja y acumula información sobre todos los cambios relacionados con las zonas horarias, incluidos los cambios de zona horaria y los cambios en la transición al horario de verano/invierno. Además, Paul también ha estado involucrado en el desarrollo de muchos proyectos de código abierto como GCC durante más de 30 años.

En su mensaje grabado en honor a Eggert, Kooyman dijo:

«Hay pocas personas en la comunidad de software libre que hayan tenido un historial de trabajo excelente y consistente. No es solo GNU quien se ha beneficiado de su trabajo, o todos quién usa el GCC. También señala la importancia de los proyectos que podemos dar por sentado. Cada vez que nuestras computadoras o teléfonos saben ‘mágicamente’ dónde comienza una zona horaria y termina otra, el trabajo de Paul con TZDB resulta útil».

En la nominación otorgada a proyectos que han traído importantes beneficios a la sociedad y contribuido a la solución de importantes problemas sociales, el galardón recayó en el proyecto SecuRepairs, que reúne a profesionales de la seguridad informática que defienden el derecho de los usuarios a la autorreparación, estudiando el interior, manteniendo y modificando el relleno de los dispositivos o productos de software.

Además de los derechos de los propietarios, el proyecto SecuRepairs también aboga por la posibilidad de reparación por parte de profesionales independientes no afiliados al fabricante. El proyecto intenta contrarrestar las iniciativas de los fabricantes de hardware destinadas a dificultar que los usuarios interfieran con sus dispositivos. Obtener la capacidad de realizar cambios usted mismo se explica, por ejemplo, por la necesidad de corregir urgentemente las vulnerabilidades y los problemas de privacidad, sin esperar la respuesta del fabricante.

Al presentar el premio a SecureRepairs, la directora ejecutiva de la FSF, Zoë Kooyman, declaró:

La categoría Contribución destacada de nuevo colaborador al software libre, que honra a los recién llegados cuyas primeras contribuciones muestran un compromiso visible con el movimiento del software libre, fue otorgada a Protesilaos Stavrou, quien se distinguió en el desarrollo del editor Emacs.

Protesilaus desarrolla varias adiciones útiles a Emacs y contribuye activamente a la comunidad con publicaciones de blog y transmisiones en vivo. Protesilaus se cita como un ejemplo en el que un recién llegado en tan solo unos años puede alcanzar el estatus de colaborador clave para un gran proyecto gratuito.

En un video de aceptación del premio, Stavrou agradeció a toda la comunidad de Emacs y declaró:

«Deseo agradecer a la Free Software Foundation por este premio. No lo esperaba, al igual que no esperaba hacer ningún tipo de contribución a GNU Emacs dada mi experiencia no técnica». Protesilaos continuó afirmando: «Si bien este premio se otorga a un individuo, creo que en realidad se trata de la comunidad [y] cómo esos héroes anónimos han ayudado a una persona determinada a lograr ciertas cosas».