La Free Software Foundation recibe una donación de 1 millón de dólares en bitcoins

Por lo general, los proyectos de Software Libre son proyectos que reciben pocas donaciones o tienen poco dinero para sacar adelante los programas y su mantenimiento. En muchos casos, las donaciones se remiten a unos cientos de dólares que curiosamente sirve para mantener ese programa con vida durante bastantes meses.

Recientemente, la Free Software Foundation ha recibido una generosa donación que asciende a la cantidad de 1 millón de dólares. Una cifra que nunca había recibido la Fundación, a pesar de su larga y popular trayectoria.

Pero lo más llamativo de la noticia no es la donación, que es importante, sino el método de pago: el bitcoin. La criptomoneda más famosa del planeta, tanto como el dólar americano, también es utilizada por la Free Software Foundation. En concreto, se ha donado 91,45 bitcoins que al cambio ascienden a 1 millón de dólares. La generosa donación ha sido realizada por un fondo llamado Pineapple. Este fondo está realizando varias donaciones a asociaciones sin ánimo de lucro y con cuya moneda es el bitcoin. Así, el fondo no solo realiza una buena acción sino que populariza el uso del bitcoin, que especulaciones aparte, a penas tiene o no tantas como los pagos electrónicos o las monedas físicas.

La Free Software Foundation destinará este dinero a proyectos de Software Libre que necesiten dinero, no solo a los viejos proyectos sino también a nuevos proyectos. Así como también realizar diversos proyectos en los que la FSF está involucrada.

Personalmente creo que la noticia es muy buena para el Software Libre, no solo porque varios proyectos importantes de software se mantendrán sino por el hecho de que se da una uso positivo al bitcoin, una moneda famosa y polémica que ha tenido mucha negatividad por la especulación que ha tenido a su alrededor pero que realmente nunca ha sido éxitosa por su uso monetario. Esperemos que Pineapple sea el primer fondo o inversor de muchos que decidan apostar por el Software Libre.