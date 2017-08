La Estación Espacial Internacional se prepara para recibir un supercomputador

La ISS o Estación Espacial Internacional actualmente alberga a tres estadounidenses, dos rusos y un italiano, está programada para recibir su primer superocomputador en la próxima semana. HPE (Hewlett Packard Enterprise) ha sido la encargada de crear el supercomputador, el primero que se lanzará al espacio. Se lanzará en el SpaceX Dragon el lunes como parte de un experimento conjunto con la NASA. ¿Y qué tiene esto que ver con Linux o el software libre? Pues la verdad es que mucho…

La ISS portó sus sistemas Windows XP de Microsoft a Debian hace unos años, como bien anunciamos en un artículo de este blog. Se apostó, por tanto, por el software libre para la Estación Espacial Internacional donde se están realizando constantes experimentos en gravedad cero, etc., es decir, nuestro particular laboratorio espacial. Además de los robots manejados por sistemas Linux, etc. Pero hay algo más…

Todo esto es parte de un experimento que pretende ver cómo reaccionará este tipo de tecnología ahí fuera. HPE ha dado el primer paso con este envío, pero mandarán más tecnología informática a la estación, como sistemas informáticos avanzados como la computación por memoria, etc. Veremos como reacciona el Spaceborne Computer en el espacio exterior, y si es fiable o tiene algún tipo de problemas al trabajar en condiciones diferentes a las de la tierra.

Spaceborne Computer, como se ha llamado el supercomputador de HPE, se basa en sistemas de clase Apollo 40 y ejecuta Linux. Estará integrado en una sola carcasa refrigerada por agua debido a las limitaciones de espacio y ambientales del espacio exterior. El experimento durará 1 año, casi lo mismo que se necesita para ir a Marte, así que quizás sea con vistas a llevar un superordenador de este tipo a las misiones que irán al planeta rojo, sin duda de gran ayuda para reducir las latencias de las comunicaciones y asegurar la supervivencia de los astronautas. Ten en cuenta que las comunicaciones tardan unos 20min en ir de la Tierra a Marte o 40 si hay que esperar respuesta…